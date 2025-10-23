Soberanas iniciam divulgação do 34º FestiQueijo de Carlos Barbosa

Lailla Maysa Teixeira, Senhorita FestiQueijo, e Bruna Ceratto, Dama de Companhia, foram eleitas no último sábado. Ulisses Castro / Agencia RBS

Faltando pouco mais de oito meses para o início da 34ª edição do FestiQueijo de Carlos Barbosa, a comitiva da festa gastronômica começou oficialmente sua divulgação. O evento vai ocorrer entre 26 de junho e 26 de julho de 2026.

O presidente do FestiQueijo, Francisco Guazzelli, destaca que o planejamento da próxima edição já está em andamento e que o foco será equilibrar inovação e tradição.

— Eu tenho falado muito que um evento como esse não chega a 38 anos de história, a 34 edições, se ele não se renovar, se ele não inovar — afirmou.

Segundo Guazzelli, o mote da próxima edição deve refletir um novo olhar sobre o evento. Entre as ideias estão melhorias no layout do salão e no conforto do público.

— Em 2025, o FestiQueijo teve que olhar para fora. Agora, eu acho que o FestiQueijo tem que ir para fora. Queremos trazer inovação, mas sem perder a essência do que é o FestiQueijo. A meta não é simplesmente superar o público, e sim garantir conforto e qualidade a quem for. O sucesso do evento independe do número de pessoas — completou o presidente.

"Queremos trazer inovação, mas sem perder a essência do que é o FestiQueijo", diz Guazzelli. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em 2025, o 33º FestiQueijo recebeu mais de 34 mil pessoas no Centro Cultural Mãe de Deus, em um mês de programação que combinou gastronomia e cultura. A edição também contou com eventos paralelos, como a Feira Feito em Barbosa, a Estação das Etnias, e competições esportivas como a Olimpíada Colonial, a Meia Maratona e o Rally dos Vinhedos, além do Seminário Internacional do Leite e do Concurso Estadual de Queijos.

A missão de representar a festa

A divulgação da nova edição marca também o início do trabalho das soberanas do 34º FestiQueijo, eleitas no último sábado (18). Lailla Maysa Teixeira, Senhorita FestiQueijo, e Bruna Ceratto, Dama de Companhia, começam agora a missão de representar a festa e divulgar o nome de Carlos Barbosa pelo Estado e pelo país.

Para Lailla, o FestiQueijo é mais do que um evento: é um símbolo da identidade barbosense.

— O FestiQueijo é feito de muitas mãos e recebe turistas de todo o Brasil. Ele tem uma cultura bastante forte de Carlos Barbosa, que é uma mistura de etnias — italiana, suíça, alemã, polonesa, entre outras. Essa diversidade é muito legal e é uma honra estar como soberana nesta edição que vai marcar dois fatos importantes: os 50 anos da ACBF (Associação Carlos Barbosa de Futsal) e os 50 anos da Festa do Leite, que deu origem ao nosso FestiQueijo — destacou.

Bruna reforçou o compromisso com o trabalho que se inicia: