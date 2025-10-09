Simpósio de Mediação e Conciliação será realizado pela primeira vez em Caxias do Sul

Caxias do Sul terá pela primeira vez o Simpósio de Mediação e Conciliação, voltado para temas ligados à Justiça Restaurativa (JR). O evento ocorre no dia 7 de novembro, no Bloco H da Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Os painéis serão realizados a partir de 13h30min. O evento é organizado pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Darlan Élis de Borba e Rocha.
Entre os convidados estão Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), e o promotor de Justiça Luciano Brasil, presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
O evento tem como objetivo promover o debate, a troca de experiências e a disseminação da cultura da paz e da autocomposição, no âmbito judicial e extrajudicial.
As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Sympla.
Programação
- 13h30min: Abertura
- 14h: Painel Mediação Familiar
Palestrantes: Maria Berenice Dias e Ana Brusolo Gerbase
Mediador: Darlan Élis de Borba e Rocha
- 14h45min: Painel Superendividamento
Palestrantes: João Ignacio Pires Lucas, Luciano de Faria Brasil e Jair Zauza
Mediadora: Josiane Caleffi Estivalet
- 15h45min: Painel JR, CEJUSC e NUPEMEC - Organização e Funções
Palestrantes: Eduardo Pereira Sotoriva, Liege Aparecida Agne de Freitas e Franciele Lenzi Ferreira
Mediador: Leoberto Narciso Brancher
- 16h30min: Painel OAB, DPE, MP - Fomento Mediação
Palestrantes: Melissa Soares e Claudia Maria Hansel
Mediador: Clóvis Moacyr Mattana Ramos
- 17h30min: Painel UCS, FSG, UNIFTEC
Mediadora: Kelen Toss de Lima
- 18h30min: Encerramento
Serviço
- O quê: 1º Simpósio de Mediação e Conciliação Caxiense (SIMECCA)
- Quando: 7 de novembro
- Onde: No Bloco H, da Universidade de Caxias do Sul (UCS)
- Quanto: advocacia, mediadores e servidores públicos (R$ 40), estudantes (R$ 20) e público em geral (R$ 60)