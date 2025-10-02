Sete veículos de transporte escolar e fretamento são autuados em Caxias do Sul 

Ação ocorreu Rua Thomas Beltrão de Queiroz, no bairro Marechal Floriano. SMTTM / Divulgação

Em uma ação de fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade na manhã desta quinta-feira (2), sete veículos de transporte escolar e fretamento foram autuados com irregularidades.

A fiscalização ocorreu na Rua Thomas Beltrão de Queiroz, no bairro Marechal Floriano e 32 veículos foram abordados.

Entre o autuados, as irregularidades identificadas foram a falta de uso do cinto de segurança (2), veículo em mau estado de conservação (2), teste toxicológico vencido (1), dirigir veículo com CNH de categoria diferente da exigida (1), permitir que pessoa sem habilitação conduza veículo (1) e condutor sem cadastro no sistema de transporte escolar/fretamento (1).