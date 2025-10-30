Sete hospitais da Serra terão novos ambulatórios por meio de programa do Estado

O governo do Estado anunciou na quarta-feira (29) a criação de 62 novos ambulatórios em hospitais gaúchos. Sete deles, nas áreas da oftalmologia, dermatologia, coloproctologia, urologia, litropsia e pneumatologia, serão instalados em instituições da Serra. A lista contempla os municípios de Antônio Prado, Farroupilha, Nova Petrópolis, Gramado, Guaporé, Garibaldi e Paraí (veja abaixo).

O investimento é de R$ 56,1 milhões, por meio do programa de Incentivos Hospitalares (Assistir), que busca ampliar os serviços de referência e o acesso ao atendimento especializado, e reduzir filas. O valor, conforme o governador Eduardo Leite, integra o SUS Gaúcho, que irá destinar R$ 1 bilhão a mais do que o previsto no orçamento estadual da saúde até o fim de 2026.

Com a ampliação, o Assistir passa a contar com 508 ambulatórios que recebem incentivos financeiros do Estado.

Lista de hospitais e ambulatórios para Serra

Oftalmologia

Antônio Prado – Sociedade Hospitalar São José

Farroupilha – Hospital Beneficente São Carlos

Nova Petrópolis – Hospital Nova Petrópolis

Dermatologia

Gramado – Hospital Arcanjo São Miguel

Coloproctologia

Guaporé – Hospital de Guaporé

Urologia/Litotripsia

Garibaldi – Hospital Beneficente São Pedro

Pneumatologia