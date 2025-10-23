Servidores do Poder Judiciário protestam pelo pagamento de progressões de carreira, em Caxias

Cerca de 20 servidores do Poder Judiciário participaram de uma manifestação em frente ao Foro de Caxias do Sul, na Rua Dr. Montaury, para cobrar do Tribunal de Justiça do RS (TJRS) o pagamento das progressões. A ação ocorreu entre as 13h e as 14h desta quinta-feira (23) em diversas cidades do Estado.
Conforme o Sindicato dos Servidores do Judiciário (Sindjus-RS), o pagamento das progressões é um direito já garantido e soma um custo estimado de R$ 29 milhões ao Tribunal.
O plano de carreira do TJRS garante que os servidores não fiquem estagnados, avançando tanto em termos salariais quanto em responsabilidades ao longo do tempo. Esse desenvolvimento ocorre por meio de progressão e promoção, mecanismos previstos na legislação que regem o quadro de pessoal do tribunal.
A progressão consiste na passagem de um padrão para o seguinte dentro da mesma classe. Para que isso ocorra, o servidor precisa ter desempenho satisfatório nas avaliações anuais. Pelo menos 50% dos servidores de cada padrão avançam a cada ano, conforme a ordem de pontuação.