Servidor da prefeitura de Bento Gonçalves é demitido após se envolver em acidente de trânsito na RS-122

Um servidor, ocupante de cargo em comissão (CC), da prefeitura de Bento Gonçalves foi demitido após estar com um veículo oficial e se envolver em um acidente de trânsito na RS-122, em Farroupilha, na noite desta segunda-feira (6).

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o fato ocorreu o km 62, envolvendo um veículo Fiat Cronos Drive, com placas de Bento Gonçalves. Chegando no local, a guarnição localizou o carro fora da pista e caído em uma vala, às margens da rodovia.

Na hora do resgate, a PRE destacou que o homem apresentou "bastante confusão" e se recusou a fazer o teste de etilômetro. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros atendimentos e encaminha-lo ao hospital.

Porém, de acordo com o delegado da Polícia Civil de Farroupilha, Fernando Cruz Alexandre, uma ocorrência de desacato envolvendo o mesmo homem foi registrada na noite de segunda. Conforme as informações, durante o atendimento médico, ele teria discutido com os socorristas. Os fatos serão investigados.

— Será instaurado um inquérito para apurar a situação. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez durante e depois do atendimento do acidente, mas vamos investigar se era de fato embriaguez ou capacidade psicomotora alterada. Vamos ouvir testemunhas para esclarecer os fatos — salientou o delegado.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura alegou estar ciente do ocorrido e que já afastou o servidor, que ocupava um cargo de confiança (CC). Confira abaixo: