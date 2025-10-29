Serviço de traumatologia começa a operar nesta quinta-feira na UPA Zona Norte, em Caxias

O serviço de traumatologia previsto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte começará a operar nesta quinta-feira (30), em Caxias do Sul.

O atendimento oferecido será, especificamente, para avaliações de urgências. O especialista avaliará os casos, inicialmente, de segunda a sexta-feira, por quatro horas diárias.

— Não haverá agenda para o ortopedista, não é esse o serviço. Nós teremos uma avaliação de um especialista sobre os casos que estão na UPA e são encaminhados das unidades básicas de saúde para lá, ou dos pacientes que vão por demanda espontânea ou por Samu, para agilizar esse atendimento e trazer mais segurança assistencial (aos pacientes) — explica o diretor-geral das UPAs Central e Zona Norte, Gustavo Colombo.