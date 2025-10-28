Serviço de Assistência Jurídica da UCS realiza mutirão de atendimento gratuito neste sábado

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) realizará, neste sábado (1º), um mutirão de atendimento jurídico à comunidade por meio do Serviço de Assistência Jurídica Gratuita (Saju) do curso de Direito. Será das 8h30min às 12h30min, na sala 111 do Bloco 58, no Campus-Sede.
Os atendimentos serão realizados nas áreas de Direito de Família, Cível, Trabalhista, Previdenciário, em questões relacionadas com violência doméstica e crimes de menor potencial ofensivo. Podem participar, gratuitamente, pessoas com renda de até quatro salários mínimos.