Serra tem primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol investigado pela Secretaria Estadual de Saúde 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou nesta quinta-feira (9) que investiga um caso suspeito de intoxicação por metanol em Bento Gonçalves. Conforme divulgado, o paciente é um homem de 26 anos, morador da cidade.

A reportagem da Rádio Gaúcha apurou que ele teve tonturas e vômitos após beber uísque e foi atendido em uma unidade de pronto atendimento. Segundo a prefeitura de Bento Gonçalves, o paciente deu entrada na noite da quarta-feira (8) na UPA 24h após consumir a bebida no município.

Devido ao quadro clínico, os exames feitos no paciente foram encaminhados para análise. Ele teve melhora e foi liberado. Esse é o primeiro caso de intoxicação na Serra desde que os primeiros pacientes foram atendidos em setembro, em São Paulo.

Seis em investigação

Com o caso da Serra, sobe para seis o número de investigações no Rio Grande do Sul. Além de Bento, a SES investiga casos suspeitos em Torres, Porto Alegre, Viamão, Passo Fundo e Novo Hamburgo. Os pacientes têm de 20 a 64 anos.

Até o momento há apenas um caso confirmado. Trata-se de um homem de 42 anos de Porto Alegre. Ele teria consumido caipirinhas de vodca em São Paulo no dia 26 de setembro. Os primeiros sintomas foram sentidos entre 12 e 24 horas após o consumo. Ele relatou sentir dor abdominal, dor de cabeça, febre e ter ficado com a visão turva. Já no Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS, em 30 de setembro.

Principais sintomas de intoxicação por metanol:

dor abdominal;

visão alterada;

confusão mental;

e náusea.

a manutenção dos sintomas de embriaguez de 6 a 72h após o início dos sintomas caracteriza suspeita de intoxicação por metanol

A população deve ficar atenta no intervalo entre 12 a 24h após ingerir bebidas alcóolicas. Os sintomas podem ser confundidos com uma ressaca comum. Com isso, ao identificá-los, é essencial buscar atendimento médico imediatamente em uma unidade de emergência.

Informações essenciais para prestar durante o atendimento médico:

que houve consumo de bebida alcoólica;

o contexto (por exemplo, festa, bar, evento);

o tipo de bebida ingerida;

a presença ou não de rótulo na embalagem;

o horário aproximado da ingestão.
















