Serra tem primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol investigado pela Secretaria Estadual de Saúde 

Com a ocorrência de Bento Gonçalves, sobe para seis o número geral no Estado. Até esta quinta-feira (9), uma intoxicação foi confirmada, em Porto Alegre 

