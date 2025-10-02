Geral

Saúde pública
Notícia

Surto da forma grave da doença na Serra acende alerta para cuidados com a meningite 

Com 12 pessoas diagnosticadas em cinco municípios, região é a segunda do Estado com mais registros de meningite bacteriana neste ano. Metade dos pacientes são crianças de até cinco anos, incluindo um recém-nascido e um bebê de cinco meses

Alana Fernandes

