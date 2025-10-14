Semana do Lixo Zero de Caxias vai promover mutirão de pintura em reciclagens neste sábado

O Mutirão de Pintura será realizado nas associações de reciclagem da cidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma das novidades da 6ª Semana Lixo Zero de Caxias do Sul, promovida pelo Coletivo Lixo Zero Caxias, que ocorre a partir de sexta-feira (17) e até o dia 26, é o mutirão de pintura. A ação, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) nas associações de reciclagem da cidade, será neste sábado (18), em dois horários: às 8h e às 12h30min.

A ação visa revitalizar os espaços de trabalho dos recicladores, valorizando o papel dessas entidades na cadeia da reciclagem. Serão pintadas fachadas e muros.

Os organizadores do mutirão buscam voluntários, que não precisam ter experiência prévia em pintura. Os interessados podem se inscrever neste link.

Outro destaque da programação é o MegaDrive, no dia 25, a partir das 9h, na Universidade de Caxias do Sul (UCS), para recolhimento de material de difícil reciclagem.

A Semana Lixo Zero é um evento nacional, promovido pelo Coletivo Caxias Lixo Zero, que representa o Instituto Lixo Zero Brasil, e tem como objetivo inspirar mudança de comportamento e estimular a sociedade a repensar seus hábitos de consumo e descarte.

Na última edição, em 2024, mais de 91 mil pessoas foram impactadas por 45 ações e campanhas, com a participação direta de 21 mil cidadãos e a destinação correta de 4,7 toneladas de resíduos especiais. O “Dia D” da 5ª edição também registrou redução de 82% no uso de sacolas plásticas, demonstrando o impacto real da mobilização.