Segunda ordem de início das obras do Centro Municipal de Proteção Animal de Caxias do Sul deve ser assinada na próxima terça 

A empresa vencedora da licitação foi a REM Construções Ltda, de Flores da Cunha, com um orçamento de R$ 6 milhões 

Renata Oliveira Silva

