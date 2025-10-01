Segunda ordem de início das obras do Centro Municipal de Proteção Animal de Caxias do Sul deve ser assinada na próxima terça 

Projeto passou por adaptações para conseguir entrar dentro do orçamento previsto pelo financiamento. DCA/SEMMA / Reprodução

Pela segunda vez, a prefeitura de Caxias do Sul assinará a ordem de início para a construção do Centro Municipal de Proteção Animal. A empresa vencedora da licitação foi a REM Construções Ltda, de Flores da Cunha. O ato deve acontecer na próxima terça-feira (7), às 8h30min, no auditório da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

A primeira ordem de início foi assinada em 20 de agosto de 2024, com a empresa vencedora Masb Engenharia, de Capitão Leônidas Marques (PR). Contudo, em março de 2025, foi anunciado que o projeto precisaria, novamente, passar por uma licitação, já que o orçamento ultrapassou o valor previsto de R$ 8 milhões.

Com adaptações para redução de custos, chegando em R$ 7,9 milhões, o edital foi relançado em julho. Porém, durante o processo, a REM Construções lançou o menor valor, com R$ 6 milhões, e venceu a licitação.

Agora, a partir da assinatura do contrato no dia 7, empresa terá cinco dias para iniciar as obras na área de 5,3 hectares, em São Giácomo, próximo à Estrada dos Romeiros.

A mesma empresa também está envolvida em outra obra da cidade, sendo a pavimentação em paralelepípedo da rua São Jorge, no bairro Esplanada.

Sobre o Centro

O Centro de Proteção Animal terá prédio administrativo, ambulatório e alas para atender 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte, canis coletivos e individuais e áreas exclusivas para mães e filhotes, animais idosos e animais raivosos.