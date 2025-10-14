Secretaria da Saúde de Caxias do Sul garante mais de 900 cirurgias no hospital Virvi Ramos 

O Secretário da Saúde, Rafael Bueno, seu adjunto, Mário Taddeucci, e a diretora do Virvi Ramos, Cleciane Doncato, com o acordo das cirurgias. Daniel Corrêa / Divulgação

Uma parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e o Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, possibilitará a realização de mutirão de 929 cirurgias eletivas. O objetivo é reduzir a fila de espera pelos procedimentos, que passa de 6,8 mil pessoas. Para isso, haverá um sistema de horário estendido de funcionamento ao período vespertino e noturno, bem como aos sábados e feriados, iniciando ainda no mês de outubro.

Uma das etapas do mutirão prevê a realização de procedimentos oftalmológicos de alta complexidade, com a destinação de emendas parlamentares para o Hospital Virvi Ramos, na ordem de R$ 830 mil e com aporte da SMS de R$ 3,3 mil. Serão 216 cirurgias oftalmológicas de facoemulsificação (método em que a catarata é fragmentada por meio de ultrassom).

A outra parte também será viabilizada por emendas que totalizam R$ 3.661.698,58. Estão previstas 713 cirurgias eletivas, além de 1.426 consultas ambulatoriais. Além disso, há garantia para atendimento pré e pós-operatório.

As cirurgias serão:

Colecistetomia (vesícula biliar), hernioplastia (tratamento da hérnia na parede abdominal), hemorroiedectomia (remoção de hemorroidas internas ou externas), tratamento de varizes, amigdalectomia (cirurgia para remover as amígdalas), histerectomia (remoção do útero, mas não em todos os casos), tratamento de blefarorocalase (inflamação da pálpebra).

O secretário da Saúde, Rafael Bueno, afirma que os R$ 4,4 milhões em emendas já estão disponíveis para repasse. Mas, para a liberação, a SMS precisa enviar a relação de todos os procedimentos ao Ministério da Saúde. Em seguida, o valor já deve entrar na conta da prefeitura.

Para a diretora do Virvi Ramos, Cleciane Doncato Simsem, usar esse recurso das emendas para contribuir com as necessidades do município será muito importante.

— Normalmente, precisamos trabalhar com custeio e com aquisição de equipamentos, mas uma vez que essas emendas agora por mudança de legislação estão relacionadas a procedimentos, nós nos sentimos muito honrados de poder, mais uma vez, atender um chamado do município — salientou.

Mais 636 cirurgias