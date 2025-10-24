Sábado tem campanha de descarte de eletrônicos em Flores da Cunha

Ação tem como objetivo evitar o descarte irregular e reduzir os impactos ambientais. Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

Neste sábado (25) ocorre mais uma edição da campanha de descarte de eletrônicos, em Flores da Cunha. Voltada à destinação correta de equipamentos que já não têm mais uso, a ação ocorre das 8h30min às 15h, no ecoponto instalado no estacionamento da prefeitura (Rua São José, 2.500).

Moradores poderão entregar diversos tipos de eletrônicos e eletrodomésticos, como televisões, computadores, notebooks, tablets, celulares, impressoras, caixas de som, micro-ondas, geladeiras, ventiladores, máquinas de lavar, liquidificadores e secadores de cabelo, entre outros itens. Os equipamentos devem estar íntegros e limpos, sem presença de resíduos que dificultem o manuseio. Não serão aceitas pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes.

A campanha tem como objetivo evitar o descarte irregular e reduzir os impactos ambientais provocados pelos resíduos eletrônicos, que contêm metais pesados e substâncias tóxicas capazes de contaminar o solo e a água.