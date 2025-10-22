Geral

Rota do Sol, entre distritos de Caxias e São Francisco de Paula, tem cerca de 50 quilômetros de remendos e desníveis

A dois meses do início do verão, piores trechos estão entre o distrito de Fazenda Souza e o acesso a Lajeado Grande. À espera do projeto das empresas contratadas, Daer prevê início das obras no ano que vem

Pedro Zanrosso

