Rota do Sol, entre distritos de Caxias e São Francisco de Paula, tem cerca de 50 quilômetros de remendos e desníveis

Às vésperas de ter o movimento aumentado por conta do verão, o trecho de 46 quilômetros da Rota do Sol entre Fazenda Souza e Lajeado Grande, distritos de Caxias do Sul, e São Francisco de Paula, são os que oferecem as piores condições de infraestrutura para quem transita pela RS-453.

Ainda que não haja grandes buracos, são os remendos no pavimento que causam desníveis em ambos os sentidos. Nesta semana, o Pioneiro percorreu o trecho entre Caxias do Sul e Itati pela Rota do Sol para conferir o que os veranistas devem encontrar nas próximas semanas.

A rodovia ganhou melhorias recentes na altura do km 252. O trevo onde está instalada a base operacional do Comando Rodoviário da Brigada Militar, em Tainhas, foi repavimentado e está quase pronto.

A partir deste ponto até Terra de Areia, de acordo com Daer, obras devem começar até o fim do ano. São R$ 134 milhões previstos para serviços de recapeamento, oito obras de contenção e 15 ações de reforma de acessos a pontes, viadutos e túneis.

Durante toda a semana, serviços de roçada já estão sendo realizados nas laterais da pista e podem deixar o trânsito em pare e siga quando realizados.

As obras previstas pelo Daer devem corrigir um problema percebido no alto da Serra, próximo ao km 6 da RS-486. Por lá, desníveis na pista no sentido Serra-Litoral obrigam motoristas a desviarem. Alguns, inclusive, chegam a invadir a pista contrária. No mesmo sentido, uma situação parecida ocorre na saída do túnel Nelson Sbabo.

Roçadas começaram a ser realizadas nas laterais da pista. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Piores trechos

Está entre os distritos de Fazenda Souza e Vila Seca e até o acesso de Lajeado Grande os principais trechos em que a velocidade precisa ser reduzida por conta da qualidade do pavimento. O trajeto tem grande quantidade de irregularidades na pista e os consertos emergenciais recentes causam desníveis que se revezam entre os sentidos.

No entanto, em um ponto cerca de dois quilômetros antes do acesso a Lajeado Grande, estão presentes da mesma forma nos dois sentidos.