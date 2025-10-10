Geral

Resultado da possível intoxicação por metanol em Bento Gonçalves pode sair em até dois dias

Previsão é da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que foi notificada pelo município nesta quinta-feira. Homem de 26 anos ingeriu uísque e sofreu tonturas

