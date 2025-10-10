Resultado da possível intoxicação por metanol em Bento Gonçalves pode sair em até dois dias

Está em investigação um caso suspeito de intoxicação por metanol em Bento Gonçalves. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informa que o resultado dos exames, que irá confirmar ou não a presença da substância tóxica no organismo de um homem de 26 anos, tem levado em média até dois dias. A notificação ao Estado foi emitida pelo município na quinta-feira (9).

O morador de Bento alegou que sofreu tonturas e se queixou de náusea após beber uísque. Ele deu entrada na UPA 24h na noite de quarta (8). Segundo a secretaria de Saúde da cidade, ele foi atendido e, como estava bem, foi liberado.

Agora, a Saúde do Estado faz a análise dos exames. Por se tratar de um caso em investigação, outros detalhes, como o contexto em que o homem ingeriu a bebida alcoólica, não foram informados pelas autoridades.

Seis em investigação

Com o caso da Serra, sobe para seis o número de investigações no Rio Grande do Sul. Além de Bento, a SES investiga casos suspeitos em Torres, Porto Alegre, Viamão, Passo Fundo e Novo Hamburgo. Os pacientes têm de 20 a 64 anos.

Até o momento há apenas um caso confirmado. Trata-se de um homem de 42 anos de Porto Alegre. Ele teria consumido caipirinhas de vodca em São Paulo no dia 26 de setembro. Os primeiros sintomas foram sentidos entre 12 e 24 horas após o consumo. Ele relatou sentir dor abdominal, dor de cabeça, febre e ter ficado com a visão turva. Já no Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS, em 30 de setembro.

Principais sintomas de intoxicação por metanol:

O metanol é um solvente tóxico, cuja ingestão pode causar intoxicação grave, com risco de cegueira irreversível e até morte. Isso ocorre devido à sua biotransformação em ácido fórmico no organismo, conforme a SES. Trata-se de um composto químico líquido, incolor e volátil, utilizado principalmente em produtos industriais.

dor abdominal;

visão alterada;

confusão mental;

e náusea.

a manutenção dos sintomas de embriaguez de 6 a 72h após o início dos sintomas caracteriza suspeita de intoxicação por metanol

A população deve ficar atenta no intervalo entre 12 a 24h após ingerir bebidas alcóolicas. Os sintomas podem ser confundidos com uma ressaca comum. Com isso, ao identificá-los, é essencial buscar atendimento médico imediatamente em uma unidade de emergência.

Informações essenciais para prestar durante o atendimento médico: