1.120 refeições diárias
Restaurante Popular de Caxias do Sul será transferido para o bairro Cinquentenário II em outubro 

Espaço passará a funcionar no prédio da antiga Incubadora Empresarial. A partir da mudança de endereço, serviço ampliará a oferta de refeições distribuídas, integrando o próprio Cinquentenário II no roteiro 

