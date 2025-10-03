Restaurante Popular de Caxias do Sul será transferido para o bairro Cinquentenário II em outubro 

Prédios da antiga Incubadora Empresarial estão passando por reformas para receber o Repop. Icaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A partir de 24 de outubro o Restaurante Popular (Repop) de Caxias do Sul passará a funcionar no prédio da antiga Incubadora Empresarial, no bairro Cinquentenário II. A mudança de endereço foi anunciada na sexta-feira (3) pela Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional/ Banco de Alimentos da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa).

Segundo o comunicado, o prédio da Incubadora Empresarial está passando por adequações que possibilitarão receber os móveis e equipamentos do Repop. Atualmente a estrutura funciona em um prédio alugado, localizado no bairro São Victor Cohab.

A partir da liberação do imóvel, o município calcula economia mensal de R$ 18 mil. A partir disso, será ampliada a produção e distribuição de refeições. Além dos cinco locais já atendidos, o bairro Cinquentenário II passará a integrar os atendidos pelo serviço. Confira as refeições disponibilizadas:

Canyon - 202 refeições/dia

Campos da Serra - 290/dia

Consolação - 194/dia

Reolon - 300/dia

Casa Bom Samaritano - 134 refeições/dia

Cinquentenário II - 48 refeições/dia (a partir de 24 de outubro)