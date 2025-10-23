Restaurante Popular de Caxias do Sul reabre nesta sexta-feira em novo endereço

Endereço novo é na Avenida Ruben Bento Alves, 7.715. Ícaro de Campos / Divulgação

Nesta sexta-feira (24), às 11h30min, será reaberto o Restaurante Popular (Repop) de Caxias do Sul em um novo endereço: na Avenida Ruben Bento Alves, 7.715, no prédio da antiga Incubadora Empresarial, no bairro Cinquentenário II. Antes, as refeições eram servidas em imóvel alugado no bairro São Victor Cohab.

Segundo a prefeitura, a mudança irá gerar uma economia de R$ 18 mil mensais, já que o novo espaço é de propriedade do município. A estrutura recebeu adequações para abrigar móveis e equipamentos do Repop.

Em parceria com o Mão Amiga, serão produzidas 1.120 refeições diárias. Com a inclusão do Cinquentenário II, a iniciativa passa a atender os bairros Canyon, Campos da Serra, Consolação, Reolon e a Casa Bom Samaritano, que fornece pernoites ao público em situação de rua.

A equipe é composta por coordenador, nutricionista, assistentes sociais, agente administrativo, cozinheiras, auxiliares de cozinha, auxiliares gerais e educador social, com gestão da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa).