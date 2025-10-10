Incêndio atinge parque temático em Gramado

O Castelo de Gelo fica na Av. das Hortênsias número 4931, no bairro Carniel. Corpo de Bombeiros Militares / Divulgação

Um incêndio atinge, desde a noite de quinta-feira (9), um parque temático que estava em obras em Gramado, na serra gaúcha. O local se preparava para abrir, agora no dia 5 de novembro, o maior icebar temático do mundo inspirado em A Bela e a Fera. O Castelo de Gelo fica na Av. das Hortênsias número 4931, no bairro Carniel.

Os bombeiros começaram a atender a ocorrência em torno de 22h26min; após mais de seis horas, as autoridades seguem buscando controlar as chamas.

Não há informações de feridos. As causas do incêndio serão investigadas.

A Hector Studios, dona do empreendimento, se manifestou por nota na manhã desta sexta. Confira:

"Na noite do dia 9 de outubro, um princípio de incêndio atingiu parte da estrutura do parque temático Castelo de Gelo, em Gramado. Não houve vítimas ou feridos, e toda a área foi evacuada de forma rápida e segura pela equipe técnica presente no local. O tamanho e a localização do incidente exigiram atuação prolongada do Corpo de Bombeiros, que trabalhou por mais de oito horas até o total controle das chamas.

O incidente ocorreu após um dia de testes do sistema de congelamento da atração, realizados com equipamentos novos. Todos os procedimentos seguiam padrões rigorosos de segurança e certificações oficiais.

O dia seguinte amanheceu com menos magia, mas com a mesma fé e determinação de sempre. Os próximos dias serão dedicados à investigação das causas, revisão de protocolos e reestruturação do projeto. A Hector Studios reafirma seu compromisso com a segurança, a transparência e o sonho que inspira cada uma de suas criações. Em breve, teremos novidades sobre os próximos passos do maior icebar temático do mundo."