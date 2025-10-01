Reiki para crianças: como a prática pode auxiliar na melhora do sono e no desenvolvimento emocional dos pequenos

Reiki é uma das alternativas para melhora do sonos das crianças Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um momento de atenção, cuidado e calmaria. Assim pode ser definida a experiência do reiki voltado para crianças, prática que envolve o lúdico com o restabelecimento do equilíbrio energético e promoção do bem-estar físico, mental e emocional da criança. Psicopedagoga clínica que atua em Caxias do Sul, Juliana Santos aplica o método e explica quais os benefícios.

O reiki é uma técnica japonesa de imposição das mãos, feita por toque ou aproximação, que busca estimular os mecanismos naturais de recuperação do corpo. A prática também é reconhecida pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, assim como yoga, arteterapia, meditação, entre outras.

Para Juliana, que já é pedagoga e psicopedagoga clínica há uma década, o reiki chegou em sua vida há quatro anos.

— Foi quando eu buscava equilíbrio e bem-estar. Logo nas primeiras experiências, senti clareza e leveza, e desde então fui me aprofundando no método para também poder compartilhar essa energia com outras amigas, familiares e crianças — conta.

No caso das crianças, a aplicação para pessoas fora do seu círculo surgiu ao passar a trabalhar em um espaço focado em psicopedagogia.

— Aqui temos essa ideia de pedagogia sistêmica, esse olhar no todo. A gente vê a criança tanto o corpo, como família, como contexto, emoções, todo esse combo. Então, pensamos em como poderíamos contribuir com as crianças em terapias integrativas. Assim, como eu já praticava o reiki de forma voluntária há dois anos, decidimos incluir a prática aqui na clínica — destacou.

De acordo com Juliana, não há diferenças na aplicação para adultos e crianças. Contudo, para os menores, há outros métodos de concentração, com conversa e mistura com elementos lúdicos.

— O adulto chega com uma demanda de estresse, às vezes de dor física, e o atendimento é deitado na maca, com essa pausa, esse olhar para ele. Já o atendimento para crianças é diferente, lúdico. Ela pode escolher um brinquedo e, se ela sentir um pouco de sono, se sentir mais relaxada, ela tem a maca. Então, é bem interativo, dando um lugar acolhedor para que se sinta bem — explica a profissional.

Os benefícios que envolvem a prática para crianças são inúmeros, mas Juliana dá destaque para a melhora do sono e do desenvolvimento emocional, além da concentração nas atividades escolares.

— Com o reiki eles têm melhora de sono e do controle das emoções. Ele ajuda na neuroplasticidade, no desenvolvimento cognitivo na escola, nas relações com a família. Também pode ajudar a auxiliar situações de medo, de insegurança, regulando a criança — destaca.

Contudo, o reiki é e pode ser complementar a outros tratamentos psicoterapêuticos e pedagógicos.

— Ele é uma prática integrativa. O foco nunca foi olhar para o diagnóstico das crianças, não que ele não seja importante, mas ele é secundário. Olhamos a criança no todo. Hoje, num mundo onde existe um excesso de demandas, aqui a criança poder parar e ser olhada naqueles 40 minutos — destaca a proprietária do espaço onde Juliana trabalha com reiki, Camila Teixeira.

Como é uma sessão

Com um ambiente com cores pastéis e com muita iluminação natural, o espaço também é lúdico, com brinquedos, um puff e uma maca para a criança deitar, caso deseje. A música calma, a fragrância de lavanda ou a que ela escolher, também colaboram para deixar o clima mais tranquilo.

Uma das crianças que faz sessão de reiki com Juliana é Valentina Borges Rafaele, de sete anos. Conforme a mãe, Bruna Borges, a ideia do reiki surgiu quando estava buscando alternativas mais naturais para ajudar Valentina a controlar a ansiedade e a expressar os sentimentos da forma correta:

— Há seis meses que Valentina começou a fazer as sessões e eu já percebi que ela não tem mais aquela ansiedade, aquelas explosões de irritabilidade. A gente também vê mais autonomia, uma confiança muito maior.

Valentina também faz acompanhamento psicopedagógico e Bruna destaca como os dois tratamentos têm auxiliado na melhora do aprendizado da filha.

As sessões de reiki são indicadas, segundo Juliana, para crianças de quatro a 13 anos.

Sobre o reiki:

O reiki é uma prática espiritual oriental. Tem por base a crença na existência de uma energia vital universal manipulável através da imposição de mãos A prática é considerada um tratamento holístico que traz alívio espiritual, mental, emocional e físico.

PICS são institucionalizadas há 19 anos

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) foram institucionalizadas em 2006 pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (PNPIC) e, desde então, já foram implementadas por diversos municípios brasileiros por meio do SUS.