Referências na infância e adolescência, professores se tornam pacientes, clientes e colegas de trabalho de ex-alunos

A professora Anelise Rigotto reencontrou a ex-aluna Camila Terres depois de 30 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entre desafios, lutas, conquistas e muita história, a famosa "profissão que forma as outras" celebra seu dia nesse 15 de outubro, Dia dos Professores. São os educadores, muitas vezes, as primeiras figuras adultas que uma criança tem contato fora de casa. Em alguns casos, eles até assumem uma posição de familiar, acolhendo, incentivando e auxiliando muito mais do que na alfabetização, mas na formação como ser humano.

O ano era 1992 quando Anelise Cecilia Casara Rigotto, atualmente com 54 anos, foi professora de Camila Bristot Terres, 41, na terceira série do Ensino Fundamental no Colégio Madre Imilda, em Caxias do Sul. Uma história que, mesmo com 30 anos de distanciamento, tem muitas ligações. Formada em Educação Artística e com uma pós-graduação em Arteterapia, trabalhou por 26 anos na instituição de ensino.

Já Camila, ainda jovem optou por fazer magistério. Hoje tem formação em Pedagogia e gestão escolar, além de ser coordenadora do Centro Multiprofissional de Apoio à Aprendizagem (Cemape) da prefeitura de Caxias. E esse caminho trilhado tem um pouco — ou muito — da professora da terceira série:

— Eu a achava linda, me lembro dela sempre entre as classes, perto da gente, aquela “profe” que acompanha. E foi na época em que começamos com a brincadeira de ser professora que lembro que era uma briga para ver qual menina seria a “profe” Anelise. Pegávamos o resto de giz que tinha no quadro, íamos para o recreio, e dali em diante foram as brincadeiras, a decisão de fazer o magistério. Ela foi um marco para mim, depois não pensei em fazer outra coisa — recorda Camila.

O que as duas não sabiam naquele momento é que, depois de se desencontrarem por três décadas, seria justamente a profissão que escolheram que resultaria em um belo encontro. Em 2022, Camila foi designada para dar aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Basílio Tcacenco, no bairro Esplanada. No primeiro dia, a vice-diretora foi lhe apresentar para a coordenadora pedagógica da instituição de ensino. E, para surpresa, quem ocupava o cargo? Justamente a “profe” Anelise.

—Eu me encantei quando vi ela. É muito legal para a gente, quando pegamos eles criança, são tão inocentes, queridos, amáveis, meigos. E quando eu a vi, o rosto era o mesmo da infância. Ela hoje está uma mulher, mas o rosto, a meiguice quando criança, continua. Eu me encantei — lembra Anelise, emocionada.

— Na hora eu olhei para ela e disse: "profe!" Foi uma emoção grande, porque a terceira série para mim foi inesquecível, e ela foi inesquecível porque eu a admirava muito enquanto professora, e foi ali que começou a minha decisão (de ser professora) — complementa Camila.

Desde 2022 o contato entre elas se intensificou. Seja nas formações propostas pela secretaria Municipal da Educação (Smed) ou até mesmo no dia a dia quando a coordenadora Anelise passa os casos de alunos que precisam de atendimento à Camila no Cemape — voltado aos estudantes que apresentam Transtornos de Aprendizagem, TEA, Altas Habilidades e estudantes de outros países. Hoje, Camila também já tem se tornado referência para ex-alunas:

— O professor tem o poder de tocar a vida dos alunos de várias maneiras. Eu tive uma experiência de uma aluna que optou por fazer magistério, veio me convidar para a formatura e disse: "quando eu escolhi, decidi que seria igual a ti, tu és meu exemplo para decisões". Isso, enquanto professora, é o maior presente — afirma Camila.

"Atender a profe gerou uma pressão"

Em 1994, Josielle Cristina Gallina foi aluna de Taís Aver na terceira série no Colégio Madre Imilda. Assim como Camila e Anelise, elas também ficaram anos sem ter contato uma com a outra, mas o destino escreveu um novo capítulo nas suas histórias.

Há cerca de seis anos, Taís foi realizar um atendimento em uma clínica de odontologia com o dentista Rafael Burtzlaff. No entanto, foi constatado que necessitaria de um tratamento de canal. Então, o profissional encaminhou o caso para sua esposa, a Josi.

— Pode parecer piegas ou frase feita, mas plantamos sementes que nem sempre vemos florescer, e nesse caso conseguimos ver. É bonito. Ninguém é professor no Brasil por dinheiro em nenhuma das instâncias, mas como eu acredito que na vida vale mais o que espalhamos do que juntamos, eu acho que trabalhar com a formação de pessoas é deixar sementes pelo mundo — conta Taís.

Com os olhos lacrimejando e um olhar no longe ano de 1994, Josi afirma que Taís foi uma das professoras mais especiais. Para ela, foram muitos os aprendizados ainda da terceira série, daqueles que ela leva até os dias de hoje:

— (Carrego) o afeto, acolhimento e o amor ao que faço. Ela foi bastante marcante. (Mas) atender a "profe" gerou uma certa pressão, uma certa ansiedade, mas fiquei muito lisonjeada, orgulhosa e feliz — afirma Josi.

Taís ainda segue em sala de aula, não mais no Madre Imilda, mas diz que o que lhe motiva diariamente é o amor pelas crianças. Recentemente, mesmo doente, se vestiu de Cruella, a vilã do filme 101 Dalmatas, para uma brincadeira com os alunos.

— Para mim foi uma realização (ser atendida por uma ex-aluna). É ver uma criança que passou por ti, que fez parte da história dela e ela faz parte da tua, e ver ela crescida. É tudo que o professor quer, é ver que teu aluno aprendeu, que ele venceu, que ele conseguiu — conclui sobre o atendimento feito com a ex-aluna.

Disciplina e afeto

Mas os exemplos e referências de professores não ocorrem somente nas salas das escolas. Foi nas aulas na Endança, ainda no início dos anos 2000, que a professora Lisa Susin criou um laço que segue até os dias de hoje com a aluna Marina Fontana Ferronato, na época com 13 anos.

— Apesar de muitas vezes esses encontros serem uma vez por semana, acaba tendo uma intimidade muito grande, porque a dança faz esse processo, de aproximação corporal — conta Lisa, que deixou a sociedade da Endança em 2021.

Marina ficou na escola de dança por cerca de oito anos, mas os ensinamentos de Lisa estão com ela até hoje. Uma professora que, nas palavras da aluna, cobrava disciplina sem perder o afeto:

— Naquela fase tinha essa figura feminina de disciplina muito forte e de como eu queria ser na dança. Eu sempre via nela uma pessoa como um espelho, até hoje admiro ela como mulher, como profissional, como mãe. É essa imagem que tenho dela — recorda a ex-aluna.

Na faculdade, Marina cursou psicologia, mas foi como maquiadora que seguiu trilhou o seu caminho profissional. Pelas suas mãos passam, diariamente, noivas, formandas e tantas outras belas histórias. Em 2019, chegou a maquiar alunas de Lisa para um espetáculo da escola. Mas foi há três anos que elas tiveram uma ligação maior. No dia do casamento do filho de Lisa, a sua maquiagem foi feita pela ex-aluna.

— Foi muito especial, porque quando eu comecei na Endança, os filhos da Lisa eram pequenos, e vimos eles crescerem, foi muito legal ter essa troca, e realmente era um dia muito especial — diz Marina.

Hoje Marina está grávida de seis meses de Sofia e, caso a filha queira, já tem planos para ela dançar. Lisa está no aguardo para dar sequência nessa história: