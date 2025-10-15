Geral

Reencontros
Notícia

Referências na infância e adolescência, professores se tornam pacientes, clientes e colegas de trabalho de ex-alunos

Docente Anelise Rigotto reencontrou Camila Terres depois de 30 anos. Taís Aver recebeu atendimento cheio de afeto da dentista Josi, enquanto Lisa foi maquiada para o casamento do filho por Marina. O 15 de outubro é marcado por celebrações aos educadores

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS