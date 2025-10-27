Redução anunciada pela Petrobras surte pouco efeito até então no preço da gasolina em Caxias do Sul

Valor mais em conta é de R$ 6,14. Luca Roth / Agencia RBS

A redução de R$ 0,14 no preço do litro de gasolina para as distribuidoras, anunciada pela Petrobras na semana passada, por enquanto surtiu pouco efeito no bolso do consumidor final nos postos de combustíveis de Caxias do Sul.

Sete dos 12 estabelecimentos pesquisados nesta segunda-feira (27) apresentam o mesmo valor de venda do litro da gasolina comum em relação à última terça-feira (21) — data em que passou a valer o corte de 4,9% no custo da gasolina A, que é repassada às distribuidoras para inclusão obrigatória do álcool etílico anidro, antes de ir às bombas.

Em três locais houve aumento e, em dois, recuo de poucos centavos no valor da comum. O preço mais alto foi identificado em um posto na BR-116, no bairro Presidente Vargas: R$ 6,39.

Por outro lado, abastecer o veículo está mais em conta, por R$ 6,14, em estabelecimentos como na Avenida São Leopoldo com a Perimetral Sul. Em ambas as semanas, a média do litro nos 12 postos pesquisados ficou em R$ 6,21.

A reportagem tentou contato com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de Caxias e região (Sindipetro) para posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Os postos pesquisados*

Posto SIM (Avenida São Leopoldo com Rua Sarmento Leite)

21/10/2025: R$ 6,19

27/10/2025: R$ 6,19

Posto Ramar (Avenida São Leopoldo com Perimetral Sul)

21/10/2025: R$ 6,09

27/10/2025: R$ 6,14

Posto Buffon (Perimetral Sul, bairro Kayser)

21/10/2025: R$ 6,19

27/10/2025: R$ 6,19

Posto SIM (Avenida São Leopoldo com BR-116)

21/10/2025: R$ 6,19

27/10/2025: R$ 6,19

Posto Gambino (BR-116, bairro Vila Verde)

21/10/2025: R$ 6,18

27/10/2025: R$ 6,19

Posto Rodoil (BR-116 - bairro Planalto)

21/10/2025: R$ 6,19

27/10/2025: R$ 6,14

Posto Ipiranga (BR-116 com Rodrigues Alves)

21/10/2025: R$ 6,09

27/10/2025: R$ 6,14

Postos Tirol/Imigrante

21/10/2025: R$ 6,19

27/10/2025: R$ 6,14

Posto Capoani (BR-116 - bairro Presidente Vargas)

21/10/2025: R$ 6,39

27/10/2025: R$ 6,39

Posto Pinheiro (BR-116 - bairro São Ciro)

21/10/2025: R$ 6,27

27/10/2025: R$ 6,27

Posto Buffon (bairro Interlagos)

21/10/2025: R$ 6,29

27/10/2025: R$ 6,29

Posto SIM (São Ciro)

21/10/2025: R$ 6,29

27/10/2025: R$ 6,29