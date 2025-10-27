Geral

Levantamento
Notícia

Redução anunciada pela Petrobras surte pouco efeito até então no preço da gasolina em Caxias do Sul

Custo médio do litro nos postos consultados é de R$ 6,21 nesta segunda-feira (27). Nova medida, válida desde a semana passada, impõe R$ 0,14 a menos no combustível repassado às distribuidoras

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS