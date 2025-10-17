Quinze escolas municipais de Caxias do Sul deixarão de oferecer o 9º ano a partir de 2026

O anúncio foi realizado na presença do prefeito Adiló Didomenico, a secretária da Smed, Marta Fattori e a coordenadora da 4ª CRE, Cristina da Silva Boeira Fabris, Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

A secretaria Municipal da Educação (Smed) de Caxias do Sul anunciou nesta sexta-feira (17) que os 9º anos do ensino fundamental de 15 escolas municipais serão encerrados a partir de 2026. No total, 928 estudantes do 8º ano serão transferidos para oito escolas estaduais, que já contam com Ensino Médio, para finalizarem o 9º ano.

De acordo com a secretária Marta Fattori, nenhuma turma será encerrada em 2025, somente a partir de março de 2026. Com essa mudança será possível que o município abra espaço para novas turmas de anos iniciais (1º ao 5º ano) e de Educação Infantil (crianças de quatro e cinco anos).

— Foi a solução encontrada para que todos os alunos que procurem a central de vagas ou peçam transferências sejam atendidos na rede municipal — justifica Marta.

A secretária relembrou que os 7º, 8º e 9º são compartilhados entre o Estado e município, mas que a medida foi necessária em função da alta migração e imigração, sendo necessário aumentar os espaços de salas de aulas para os anos iniciais.

A titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE), Cristina da Silva Boeira Fabris, garantiu que o Estado terá plena capacidade de atender às novas turmas:

— Nós oferecemos aquilo que temos condições de bem atender, dentro das regiões de gargalo de Caxias do Sul.

Sobre os professores da rede municipal, Marta reforçou que não serão prejudicados:

— Eles serão alocados para as novas turmas que serão abertas. Então, ninguém vai ser prejudicado. Nós vamos conversar com todos os atores envolvidos. Esses alunos, tenho certeza, vão estar muito bem nas escolas estaduais.

Como deve ocorrer a transição

Com a alteração, 928 estudantes, que atualmente cursam o 8° ano em escolas municipais, serão encaminhados para cursar o 9° ano em oito escolas estaduais, conforme estudo realizado pela Smed e pela 4ª CRE. No total, serão 306 alunos da Zona Norte, 297 da Zona Oeste, 206 da Zona Sudeste e 119 da Zona Leste. A secretária Marta garante que todas as turmas serão transferidas juntas.

O trabalho de transferência e de definição dos locais levou em consideração as escolas estaduais que dispõem de espaço para essas turmas e que ofertam Ensino Médio, além da localização, e teve articulação com o Ministério Público (MP).

A Smed também garantiu que todos os estudantes terão vaga garantida nas escolas estaduais designadas, sendo de responsabilidade dos pais ou responsáveis apenas a efetivação da matrícula, o que deve ocorrer de 20 a 30 de janeiro de 2026, na nova escola.

Para organizar a alteração junto às comunidades, cada escola municipal que terá o 9° ano encerrado convocará assembleia de pais para que todas as dúvidas sejam sanadas.

Em relação ao transporte, todos os estudantes de 9° ano que residirem a mais de dois quilômetros de distância da nova escola terão direito a passagem gratuita. O cadastro para acesso a esse benefício será feito na escola atual, em data ainda a ser divulgada.

Confira quais escolas serão afetadas: