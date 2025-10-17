Geral

Educação
Notícia

Quinze escolas municipais de Caxias do Sul deixarão de oferecer o 9º ano a partir de 2026

Os alunos serão transferidos para oito instituições estaduais. No total, 928 estudantes serão impactados  

Renata Oliveira Silva

