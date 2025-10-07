Geral

Perigo nas encostas  
Notícia

Quase 31 mil pessoas vivem em áreas de risco em nove cidades da Serra, indica estudo do Serviço Geológico do Brasil 

Gramado lidera a lista, com 9,7 mil e 2,4 mil imóveis em regiões em que há maior probabilidade da ocorrência de desastres naturais. Entre as indicações do órgão que realizou o estudo está a limitação da urbanização das áreas vulneráveis 

Tamires Piccoli

