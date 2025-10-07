Projeto Tradição em Movimento está com inscrições abertas, em Caxias

Oficina de percurssão é uma das atrações do projeto. Maiki Castilhos / Divulgação

O projeto Tradição em Movimento está com inscrições abertas para as oficinas de música e dança gaúcha. A participação é gratuita, e as aulas serão ministradas no ginásio da Escola João Triches, em Caxias do Sul.

O programa tem como objetivo valorizar a cultura gaúcha e fortalecer a identidade regional. As oficinas contemplam Danças Tradicionais, Sapateado e Chula, Sarandeio, Percussão, Violão e Danças Gaúchas de Salão. Crianças, adolescentes e adultos podem participar das atividades.