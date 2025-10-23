Geral

Projeto para revitalização do bairro Monte Carmelo e outras áreas de Caxias será apresentado a investidores no C40 Summit

Grupo de secretários e prefeito viajam em novembro com a expectativa de conseguir financiar os R$ 120 milhões necessários para implementar adaptações baseadas em soluções da natureza. A proposta de Caxias do Sul foi selecionada entre 191 projetos, sendo um dos cinco projetos gaúchos no evento 

