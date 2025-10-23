Projeto para revitalização do bairro Monte Carmelo e outras áreas de Caxias será apresentado a investidores no C40 Summit

Bairro Monte Carmelo foi selecionado como modelo por ser um dos maiores núcleos urbanos informais da cidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma comitiva de Caxias do Sul se prepara para viajar ao Rio de Janeiro e participar do C40 World Mayors Summit, que acontece entre 3 a 5 de novembro. Durante o evento internacional, que tem como foco projetos urbanísticos sustentáveis, a administração caxiense buscará financiamento para implementar um plano de revitalização para núcleos urbanos informais.

O plano desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em parceria com a Secretaria de Urbanismo, prevê uma série de obras para a mitigação de riscos e adaptações a partir de soluções baseadas na natureza, integrado com a regularização fundiária.

— A ideia é criar a estruturas locais adaptadas às necessidades das comunidades com naturalidade. Serão adotadas soluções embasadas em obras e também de cunho natural. Por exemplo, em vez de pavimento, poderemos ter jardins onde a água irá infiltrar. Para o escoamento, onde há inclinação, é possível prever uma escada para a vazão da água — detalha o secretário da Semmas, Ronaldo Boniatti.

Entre as ações previstas estão obras de drenagem e criação de parques urbanísticos, aliados com a realocação de famílias em áreas de risco para locais seguros. Hortas, pomares, academias ao ar livre, ecopontos e pistas de esportes também integram a reconfiguração dos espaços.

O projeto modelo, chamado de "Parque Urbano Monte Carmelo", deve iniciar justamente pela localidade nomeada, que, segundo o secretário, é o maior núcleo urbano informal da cidade. No entanto, as soluções adotadas devem ser replicadas em outros pontos da cidade.

— Pegamos o bairro Monte Carmelo como modelo porque são cerca de 5 mil moradores em mais de mil lotes. Mas demais regiões da cidade também poderão se beneficiar com esse projeto. É uma ideia inovadora, que entendemos ter potencial para ser replicada em âmbito nacional — pontua.

Convencimento para alcançar o financiamento

A ida para o Rio de Janeiro é estratégica para a administração viabilizar a execução do projeto. O orçamento da Semmas para o "Parque Urbano Monte Carmelo" é de R$ 120 milhões. Para angariar o valor necessário, Boniatti prepara uma apresentação que será feita no C40 World Mayors Summit.

O secretário terá cinco minutos para convencer 150 financiadores do desenvolvimento urbano e investidores nacionais e internacionais a subsidiar o projeto de Caxias do Sul. Após a apresentação, o grupo poderá comentar a proposta e indicar sugestões de melhorias.

O nosso projeto foi um dos selecionados entre 191 inscritos por cidades de todo o país. Ao todo, apenas 29 foram selecionados para serem apresentados no C40. Isso quer dizer que chamamos a atenção RONALDO BONIATTI, SECRETÁRIO DA SEMMAS.

Além de Caxias, as prefeituras de Agudo, Cruzeiro do Sul, Estrela e Gravataí tiveram projetos selecionados e irão apresentar as respectivas propostas aos possíveis financiadores.

Conforme Boniatti, a administração almeja atrair a atenção de investidores para obter um recurso a fundo perdido. Nesse tipo de investimento o beneficiário (no caso, a prefeitura de Caxias do Sul) não precisa devolver o valor recebido. Contudo, a administração está aberta a avaliar propostas e condições de pagamento.

Além do edital da Fundação Boticário, a prefeitura inscreveu o projeto em outras ações de financiamento e está levando a proposta para eventos de outros segmentos, como a habitação. Boniatti acredita que, "ampliando a vitrine", consequentemente as chances de Caxias conseguir captar a verba necessária aumentem.