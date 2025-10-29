Projeto do Parque Rural de Caxias do Sul é apresentado em audiência publica

Parque Rural será construído na Estrada Municipal Anathalia Gazzana Marchesi em um terreno de quase 62 hectares Fokuss Videojornalismo / Divulgação

O projeto de construção do Parque Rural, no distrito de Vila Seca, em Caxias do Sul, foi apresentado à comunidade em uma audiência pública na segunda-feira (27). A partir disso, o Executivo enviará para Câmara de Vereadores um projeto de lei complementar que propõe a criação da Zona Específica Parque Rural (ZEPR) para adequar a área e viabilizar a implantação do espaço.

Com a Zona Específica, o município assegura a execução adequada das obras e serviços previstos, proporcionando maior segurança jurídica e facilitando os procedimentos de licenciamento ambiental, aprovação de projetos e implantação da infraestrutura necessária. Com a ZERP, será permitido atividades como:

Equipamentos públicos de lazer, cultura e esporte;

Feiras, exposições e eventos comunitários;

Instalações agroecológicas e educativas;

Trilhas ecológicas, áreas de contemplação e educação ambiental;

E apoio administrativo.

Leia Mais Prazo para moradores de Caxias com dívidas com o município aderirem ao Refis 2025 se encerra nesta quinta-feira

Conforme o presidente da Comissão de Instalação do Parque Rural, Ricardo Daneluz Neto, a partir da aprovação da ZERP será possível encaminhar a licitação da primeira etapa da obra, que consiste na cancha de laço e de provas.

— Esse é um dos últimos passos para que a gente possa começar as obras. Após a aprovação do projeto pela Câmara de Vereadores, nós teremos condições de ter o licenciamento ambiental. Posterior a isso, podemos encaminhar a licitação dessa primeira etapa da obra — explicou.

A audiência pública contou com a presença de Daneluz, do secretário adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), Antônio Feldmann, do secretário de Esporte e Lazer (SMEL), Olmir Cadore, e do titular da Coordenadoria de Relações Comunitárias, Elói Frizzo.

O titular da Coordenadoria de Relações Comunitárias, Elói Frizzo, e o presidente da Comissão de Instalação do Parque Rural, Ricardo Daneluz Neto, apresentaram o projeto Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Sobre o Parque Rural

Projeto de como deve ser a estrutura do Parque Rural Escritório de Projetos da SEPLAN / Divulgação

O Parque Rural será construído na Estrada Municipal Anathalia Gazzana Marchesi, nas proximidades da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Vila Seca, distante dois quilômetros da Rota do Sol.

A área foi adquirida pela Prefeitura pelo valor de R$ 3,1 milhões e também dividiria espaço com o Parque Automotivo. No entanto, após questões técnicas e ambientais, a administração precisou mudar a localização da atração automobilística para a área no km 145 da Rota do Sol, no bairro Belo Horizonte, próximo à entrada para a represa Maestra.

Com isso, o Parque Rural ocupará um terreno de quase 62 hectares e vai contar com núcleos esportivo, comercial, animal, de lazer e hospedagem, educacional, de apoio e estacionamento, além de água, luz, rede de drenagem e esgoto.

O projeto foi desenvolvido pelo Escritório de Projetos da secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan). O recurso de cerca de R$ 1,3 milhão é proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa (PT).