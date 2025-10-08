Geral

Projeto de implantação do Campus da UFRGS em Caxias do Sul será votado no dia 17 de outubro

Segundo a reitora, também foram definidas quatro opções de prédios para a futura sede do Campus. Além disso, já há uma previsão de quando deve acontecer o primeiro processo seletivo

Renata Oliveira Silva

