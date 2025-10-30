Programação natalina de Nova Petrópolis começa na próxima semana com atrações na área central e nas comunidades  

Programação na área urbana será concentrada próximo da Rua Coberta. Darlan Silva / Divulgação

Nova Petrópolis se prepara para celebrar a época natalina com uma série de atrações. A programação oficial do município começa na sexta-feira (7) e segue até janeiro de 2026. Com mais de 70 atrações, a Magia do Natal irá levar música, oficinas e a tradicional chegada do Papai Noel para o centro e para as comunidades do interior (confira a programação completa abaixo).

As apresentações e os eventos serão todas as sextas-feiras, sábados e domingos, tendo a Rua Coberta como ponto central. Além da programação cultural, os moradores e visitantes poderão aproveitar a Feira de Natal para comprar presentes. A expectativa é atrair cerca de 150 mil pessoas durante a programação.

No primeiro final de semana, a Feira de Natal irá atender ao público das 9h às 20h. Artigos típicos, peças artesanais, produtos coloniais, bebidas e artigos de bazar estão entre as opções disponíveis para a compra. A feira ocorre todos os finais de semana, até o encerramento da programação.

A chegada do Papai Noel será no sábado (8), às 19h, quando o bom velhinho irá passar pela cidade. No domingo (9), ele retorna à cidade pela tarde.

Outros destaques da programação são a Cantata na Janela, em que adultos e crianças entoam canções típicas natalinas e da cultura alemã na prefeitura; a oficina de confecção de lanternas natalinas e Caminhada das Lanternas; além das apresentações da Banda Passarela e Vocal Allegro e encenações teatrais.

Confira a programação completa

Programação da Magia do Natal 2025 – Rua Coberta

7/11/2025 – Sexta-feira

9h às 20h – Feira de Natal

17h30min às 19h30min – Acústico Leebe

20h – Apresentação Musical com a Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis

8/11/2025 – Sábado

9h às 20h – Feira de Natal

16h – Apresentação Musical Gustavo Zanella

18h – Apresentação Musical Ezra e Daltro Duo

19h – Chegada do Papai Noel

19h30min – Apresentação Musical com o Tenor Giovanni Marquezeli

9/11/2025 – Domingo

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Enfeites Natalinos com Garrafa Pet

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

17h – Apresentação Musical com Vocal Allegro

Linha Imperial

19h – Amstaday - Praça Padre Theodor Amstad, Rua José Otto Neumann, 430 - Linha Imperial

14/11/2025 – Sexta-feira

9h às 20h – Feira de Natal

19h – Abertura Oficial

19h30min – Apresentação Musical com a Banda Municipal de Nova Petrópolis

15/11/2025 – Sábado

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Enfeites com Pinhas

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

17h30min – Apresentação Musical com a Orquestra Jovem de Nova Petrópolis

19h – Apresentação Musical VOE apresenta: Brigerton’s Quartet

16/11/2025 – Domingo

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Lanternas de Natal

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

16h – Encontro de Bandas Marciais do Município de Nova Petrópolis

17h30min – Apresentação Musical com a Orquestra Jovem de Nova Petrópolis

19h – Caminhada das Lanternas *em caso de chuva será transferida para o dia 23/11

20h30min – Cantata na Janela *em caso de chuva será transferida para o dia 23/11

21/11/2025 – Sexta-feira

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

19h – Apresentação Musical com Coral Tom de Mulher

22/11/2025 – Sábado

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Árvore de Natal de bolinhas de Natal

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

18h – Apresentação Musical com Rhay Santos & Jazz Express

23/11/2025 – Domingo

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Árvore de Natal Com Elementos da Natureza

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

16h – Apresentação Musical com a Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis

19h – Noite de Louvor da Comunidade Evangélica Trindade

28/11/2025 – Sexta-feira

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Apresentação Musical com André Menegazzo

19h – EMEI Construindo o Saber| Espetáculo de Natal

29/11/2025 – Sábado

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Caixinhas de MDF

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

16h – Apresentação Musical Natal EnCanto com Tita e Rafa

19h – Apresentação com Volkstanzgruppe Edelstein

Pinhal Alto

18h30min – Pinhal Alto Weihnachten im Tannenwald

30/11/2025 – Domingo (1º Domingo do Advento)

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Enfeites Com Garrafa Pet

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

16h30min às 17h30min – Apresentação Musical do Coro Feminino de Senhoras da Oase - Centro de Nova Petrópolis

17h45min – Celebração do 1º Domingo do Advento

18h às 20h – Ballerin Cia da Dança com o Espetáculo Alice no País das Maravilhas

5/12/2025 – Sexta-feira

9h às 20h – Feira de Natal

9h – Grupo Ueba apresenta a Peça Teatral "Um presente extraordinário"

14h – Grupo Ueba apresenta a Peça Teatral "Um presente extraordinário"

19h – Apresentação Musical com as Pequenas Cantoras de Nova Petrópolis

Apresentação Musical com o Coro Juvenil de Nova Petrópolis

Apresentação Musical com o Vocal de Picada Café

Apresentação Musical com o Coral Municipal de Picada Café

6/12/2025 – Sábado

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Enfeites de Natal Com Palitos de Picolé

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

19h – 2º Natal Boêmio no Jardim do Moinho - Realização da Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB) - Nova Petrópolis

7/12/2025 – Domingo (2º Domingo do Advento)

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Bichinhos de Pinha

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

Linha Imperial

19h – Natal Cooperativo Linha Imperial

12/12/2025 – Sexta-feira

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

19h – EMEI Ottinho | Espetáculo de Natal

13/12/2025 – Sábado

9h às 20h – Feira de Natal

16h – Associação de Danças Folclóricas Margarida e Bockmota Art's e Danças

16h30min – Oficina Natalina | Oficina enfeite de Natal com Palito de Picolé

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

17h – Apresentação de Ginástica Rítmica no Cinema

18h30min – Apresentação Musical com Jazz Christmas

20h30min – Cantata na Janela *em caso de chuva será cancelada

14/12/2025 – Domingo – Comemoração do Dia da Bíblia (3º Domingo do Advento)

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Oficina Sinos de Natal com Garrafa Pet

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

16h – Comemoração do dia da Bíblia

19h30min – Espetáculo de Dança o Quarto de Brinquedos - Refit Academia e Essência Estúdio de Danças

19/12/2025 – Sexta-feira

9h às 20h – Feira de Natal

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

16h30min – Apresentação Musical com Gerson Müller

19h – Apresentação Musical com Orquestra Jovem de Nova Petrópolis

20/12/2025 – Sábado

9h às 20h – Feira de Natal

16h – Kerb Fest de Natal com a Rádio Imperial

16h – Oficina Natalina | Oficina Sinos de Natal com Garrafa Pet

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

18h30min – Apresentação Musical com a Banda Municipal de Nova Petrópolis

20h – Apresentação Musical do Coro da Feevale

21/12/2025 – Domingo (4º Domingo do Advento)

9h às 20h – Feira de Natal

8h – Corrida/Caminhada de Natal

16h – Oficina Natalina | Oficina Cartinhas para o Papai Noel

16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel

16h – Apresentação Musical com Grupo Vocal JAS In Concert e Coral InCanto

19h – Vila de Belém apresenta "O verbo virou gente " apresentado pelos membros da Igreja Cristianismo Decidido, com participação especial do Cantor Asaph Borba

26/12/2025 – Sexta-feira

9h às 20h – Feira de Natal

18h às 20h – Apresentação Musical com Jéssica Voltz

27/12/2025 – Sábado

9 às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Enfeites com Garrafa Pet

18h30min – Apresentação Musical com Queens Of Soul - Tributo às divas

28/12/2025 – Domingo

09h às 20h – Feira de Natal

16h30min – Oficina Natalina | Arte com as Mãos

17h às 19h – Apresentação Musical com Tiago e Dionatham

31/12/2025 – Quarta-feira

21h – Apresentação Musical com a Banda Exemplo

23h30min – Apresentação Musical com a Banda Passarela

3/1/2026 – Sábado

18h às 19h – Oficina Natalina| Cartão Natalino

4/1/2026 – Domingo