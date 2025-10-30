Programação natalina de Nova Petrópolis começa na próxima semana com atrações na área central e nas comunidades  

Nova Petrópolis se prepara para celebrar a época natalina com uma série de atrações. A programação oficial do município começa na sexta-feira (7) e segue até janeiro de 2026. Com mais de 70 atrações, a Magia do Natal irá levar música, oficinas e a tradicional chegada do Papai Noel para o centro e para as comunidades do interior (confira a programação completa abaixo).
As apresentações e os eventos serão todas as sextas-feiras, sábados e domingos, tendo a Rua Coberta como ponto central. Além da programação cultural, os moradores e visitantes poderão aproveitar a Feira de Natal para comprar presentes. A expectativa é atrair cerca de 150 mil pessoas durante a programação.
No primeiro final de semana, a Feira de Natal irá atender ao público das 9h às 20h. Artigos típicos, peças artesanais, produtos coloniais, bebidas e artigos de bazar estão entre as opções disponíveis para a compra. A feira ocorre todos os finais de semana, até o encerramento da programação.
A chegada do Papai Noel será no sábado (8), às 19h, quando o bom velhinho irá passar pela cidade. No domingo (9), ele retorna à cidade pela tarde.
Outros destaques da programação são a Cantata na Janela, em que adultos e crianças entoam canções típicas natalinas e da cultura alemã na prefeitura; a oficina de confecção de lanternas natalinas e Caminhada das Lanternas; além das apresentações da Banda Passarela e Vocal Allegro e encenações teatrais.
Confira a programação completa
Programação da Magia do Natal 2025 – Rua Coberta
7/11/2025 – Sexta-feira
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 17h30min às 19h30min – Acústico Leebe
- 20h – Apresentação Musical com a Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis
8/11/2025 – Sábado
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h – Apresentação Musical Gustavo Zanella
- 18h – Apresentação Musical Ezra e Daltro Duo
- 19h – Chegada do Papai Noel
- 19h30min – Apresentação Musical com o Tenor Giovanni Marquezeli
9/11/2025 – Domingo
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Enfeites Natalinos com Garrafa Pet
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 17h – Apresentação Musical com Vocal Allegro
Linha Imperial
- 19h – Amstaday - Praça Padre Theodor Amstad, Rua José Otto Neumann, 430 - Linha Imperial
14/11/2025 – Sexta-feira
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 19h – Abertura Oficial
- 19h30min – Apresentação Musical com a Banda Municipal de Nova Petrópolis
15/11/2025 – Sábado
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Enfeites com Pinhas
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 17h30min – Apresentação Musical com a Orquestra Jovem de Nova Petrópolis
- 19h – Apresentação Musical VOE apresenta: Brigerton’s Quartet
16/11/2025 – Domingo
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Lanternas de Natal
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 16h – Encontro de Bandas Marciais do Município de Nova Petrópolis
- 17h30min – Apresentação Musical com a Orquestra Jovem de Nova Petrópolis
- 19h – Caminhada das Lanternas *em caso de chuva será transferida para o dia 23/11
- 20h30min – Cantata na Janela *em caso de chuva será transferida para o dia 23/11
21/11/2025 – Sexta-feira
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 19h – Apresentação Musical com Coral Tom de Mulher
22/11/2025 – Sábado
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Árvore de Natal de bolinhas de Natal
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 18h – Apresentação Musical com Rhay Santos & Jazz Express
23/11/2025 – Domingo
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Árvore de Natal Com Elementos da Natureza
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 16h – Apresentação Musical com a Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis
- 19h – Noite de Louvor da Comunidade Evangélica Trindade
28/11/2025 – Sexta-feira
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Apresentação Musical com André Menegazzo
- 19h – EMEI Construindo o Saber| Espetáculo de Natal
29/11/2025 – Sábado
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Caixinhas de MDF
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 16h – Apresentação Musical Natal EnCanto com Tita e Rafa
- 19h – Apresentação com Volkstanzgruppe Edelstein
Pinhal Alto
- 18h30min – Pinhal Alto Weihnachten im Tannenwald
30/11/2025 – Domingo (1º Domingo do Advento)
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Enfeites Com Garrafa Pet
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 16h30min às 17h30min – Apresentação Musical do Coro Feminino de Senhoras da Oase - Centro de Nova Petrópolis
- 17h45min – Celebração do 1º Domingo do Advento
- 18h às 20h – Ballerin Cia da Dança com o Espetáculo Alice no País das Maravilhas
5/12/2025 – Sexta-feira
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 9h – Grupo Ueba apresenta a Peça Teatral "Um presente extraordinário"
- 14h – Grupo Ueba apresenta a Peça Teatral "Um presente extraordinário"
- 19h – Apresentação Musical com as Pequenas Cantoras de Nova Petrópolis
- Apresentação Musical com o Coro Juvenil de Nova Petrópolis
- Apresentação Musical com o Vocal de Picada Café
- Apresentação Musical com o Coral Municipal de Picada Café
6/12/2025 – Sábado
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Enfeites de Natal Com Palitos de Picolé
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 19h – 2º Natal Boêmio no Jardim do Moinho - Realização da Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB) - Nova Petrópolis
7/12/2025 – Domingo (2º Domingo do Advento)
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Bichinhos de Pinha
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
Linha Imperial
- 19h – Natal Cooperativo Linha Imperial
12/12/2025 – Sexta-feira
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 19h – EMEI Ottinho | Espetáculo de Natal
13/12/2025 – Sábado
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h – Associação de Danças Folclóricas Margarida e Bockmota Art's e Danças
- 16h30min – Oficina Natalina | Oficina enfeite de Natal com Palito de Picolé
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 17h – Apresentação de Ginástica Rítmica no Cinema
- 18h30min – Apresentação Musical com Jazz Christmas
- 20h30min – Cantata na Janela *em caso de chuva será cancelada
14/12/2025 – Domingo – Comemoração do Dia da Bíblia (3º Domingo do Advento)
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Oficina Sinos de Natal com Garrafa Pet
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 16h – Comemoração do dia da Bíblia
- 19h30min – Espetáculo de Dança o Quarto de Brinquedos - Refit Academia e Essência Estúdio de Danças
19/12/2025 – Sexta-feira
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 16h30min – Apresentação Musical com Gerson Müller
- 19h – Apresentação Musical com Orquestra Jovem de Nova Petrópolis
20/12/2025 – Sábado
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 16h – Kerb Fest de Natal com a Rádio Imperial
- 16h – Oficina Natalina | Oficina Sinos de Natal com Garrafa Pet
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 18h30min – Apresentação Musical com a Banda Municipal de Nova Petrópolis
- 20h – Apresentação Musical do Coro da Feevale
21/12/2025 – Domingo (4º Domingo do Advento)
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 8h – Corrida/Caminhada de Natal
- 16h – Oficina Natalina | Oficina Cartinhas para o Papai Noel
- 16h30min às 19h30min – Presença do Papai Noel
- 16h – Apresentação Musical com Grupo Vocal JAS In Concert e Coral InCanto
- 19h – Vila de Belém apresenta "O verbo virou gente " apresentado pelos membros da Igreja Cristianismo Decidido, com participação especial do Cantor Asaph Borba
26/12/2025 – Sexta-feira
- 9h às 20h – Feira de Natal
- 18h às 20h – Apresentação Musical com Jéssica Voltz
27/12/2025 – Sábado
- 9 às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Enfeites com Garrafa Pet
- 18h30min – Apresentação Musical com Queens Of Soul - Tributo às divas
28/12/2025 – Domingo
- 09h às 20h – Feira de Natal
- 16h30min – Oficina Natalina | Arte com as Mãos
- 17h às 19h – Apresentação Musical com Tiago e Dionatham
31/12/2025 – Quarta-feira
- 21h – Apresentação Musical com a Banda Exemplo
- 23h30min – Apresentação Musical com a Banda Passarela
3/1/2026 – Sábado
- 18h às 19h – Oficina Natalina| Cartão Natalino
4/1/2026 – Domingo
- 18h às 20h – Encerramento