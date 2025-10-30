Geral

Magia do Natal 
Notícia

Programação natalina de Nova Petrópolis começa na próxima semana com atrações na área central e nas comunidades  

Serão mais de 70 atrações entre apresentações, oficinas e a chegada do Papai Noel. Atividades ocorrerão nas sextas-feiras, sábados e domingos, tendo a Rua Coberta como ponto central 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS