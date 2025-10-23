Programação da 19ª Kerbfest, em São Vendelino, se encerra neste fim de semana

Na foto, a rainha, Adriane Stein (C), as princesas Júlia Bonfanti (E) e Djeniffer Menti, e o prefeito Régis Fritzen. Camila de Oliveira / Agencia RBS

A 19ª Kerbfest, em São Vendelino, chega ao seu último fim de semana. Com o tema “Somos história em festa”, o evento é uma homenagem às raízes germânicas, à fé e à força comunitária que moldam a identidade do município.

A programação reúne gastronomia, cultura e diversão. O público poderá degustar cucas, chucrute, schweinshaxe, pães, pretzels, sobremesas coloniais e pratos artesanais. Entre as novidades desta edição está o Garten Platz, espaço dedicado a espumantes e destilados.

A Feira Multissetorial destaca o melhor da produção local, artesanato e empreendedorismo da região, enquanto o novo Espaço Agro reúne viveiros de plantas, chás, produtos coloniais e diversas novidades para o público.

Entre as atrações culturais estão os Jogos Germânicos, que promovem integração e diversão em competições típicas das antigas colônias alemãs, como o chopp em metro e a serra de duas pontas, em que duplas competem cortando um tronco de madeira.

A programação no sábado (25) começa às 8h30min com atividades voltadas à rede escolar e segue até a noite com shows musicais. No domingo (26), as atividades iniciam às 9h, com uma caminhada histórica e cultural, além da música ao vivo com as bandas Os Atuais e Rainha Musical.