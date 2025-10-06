Primeiro fim de semana da Fenachamp reúne 20 mil visitantes em Garibaldi

Primeiro final de semana da Fenachamp 2025 alcançou marca histórica de visitantes. Cassius André Fanti / Divulgação

Mais de 20 mil pessoas visitaram a Fenachamp 2025, em Garibaldi, no fim de semana de abertura. De acordo com a assessoria da festa, é a maior marca para os quatro primeiros dias de evento desde a adoção do atual modelo, em 2003.

Ao mesmo tempo, cerca de 5,3 mil garrafas de espumante foram comercializadas no Parque da Fenachamp. O consumo foi 23% maior em relação à abertura da edição anterior.

Algumas das atrações do fim de semana foram Vera Loca, Rodrigo Soltton e o Quarteto Coração de Potro.

No sábado (4) também foi realizado o Sabrage Coletivo, que reuniu 273 participantes de diferentes partes do país. Em 2013, a ação até quebrou recorde no Guiness Book, o livro dos recordes. O sabrage é a técnica de abrir uma garrafa de espumante com um sabre.

Sabrage coletivo reuniu 273 participantes. Cassius André Fanti / Divulgação

A Fenachamp traz ainda o Memorial da Colonização Italiana, com a possibilidade de provar pães e grostolis feitos na hora, e a feira da Agricultura Familiar e de Artesanato.

O evento reabre na próxima sexta-feira (10). A Fenachamp 2025 segue até o dia 26 de outubro, de sexta à domingo. O ingresso custa R$ 20 e o estacionamento interno também tem o custo de R$ 20.