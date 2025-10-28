Prefeitura de Farroupilha amplia locais de cadastro para moradores interessados em acessar a piscina pública

A prefeitura de Farroupilha divulgou nesta terça-feira (28) que ampliou os locais para cadastro de moradores interessados em acessar a piscina pública na temporada 2025/2026.

Além do atendimento no Departamento de Esportes, junto aos pavilhões do Parque Cinquentenário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min, os interessados podem fazer o procedimento no setor de Protocolo do Centro Administrativo Avelino Maggioni, das 9h às 16h.

O valor para a temporada é de R$ 63,90. Para se cadastrar é preciso apresentar o CPF, uma foto 3x4 e um comprovante de endereço.

A estrutura