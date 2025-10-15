Prefeitura de Caxias promove mutirão com realização de exames e vacinação neste sábado

A secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul realiza, neste sábado (18), mais uma edição do mutirão da saúde. O foco desta edição será a oferta de consultas e exames alusivos ao Outubro Rosa, além da realização do Dia D da Vacinação. As 48 unidades básicas de saúde (UBSs) participarão da ação, que ocorre das 8h às 17h.
Para participar é necessário levar um documento com foto, o Cartão SUS e a carteira de vacinação, no caso de quem for se vacinar. Serão oferecidos exames de Papanicolau, mamografias e testes rápidos.
Os atendimentos odontológicos e outros exames complementares serão realizados conforme a disponibilidade de cada UBS.
Serviços disponíveis no mutirão:
- Coleta de exame para rastreio do câncer de colo uterino (Papanicolau).
- Encaminhamento para mamografia (quando indicado) e orientação sobre exames preventivos.
- Testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ITS) com aconselhamento.
- Atendimento médico para adultos (clínico/geral).
- Atendimento odontológico básico (avaliação, limpeza e encaminhamentos).
- Campanha de Multivacinação para crianças, adolescentes e adultos.
- Aconselhamento de saúde do homem e da mulher, defesa de direitos e prevenção.