Prefeitura de Caxias promove mutirão com realização de exames e vacinação neste sábado

A secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul realiza, neste sábado (18), mais uma edição do mutirão da saúde. O foco desta edição será a oferta de consultas e exames alusivos ao Outubro Rosa, além da realização do Dia D da Vacinação. As 48 unidades básicas de saúde (UBSs) participarão da ação, que ocorre das 8h às 17h.