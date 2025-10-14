Prefeitura de Caxias promove atendimentos exclusivos do Refis 2025 neste sábado

Neste sábado (18), a Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria da Receita Municipal, realiza o mutirão de atendimentos do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025. Será das 9h às 13h. O prazo de adesão ao programa foi prorrogado até 30 de outubro.

A iniciativa visa ampliar o acesso da população ao programa, oferecendo uma alternativa prática para contribuintes que enfrentam dificuldades de comparecimento durante a semana.

Leia Mais Prorrogado prazo para moradores de Caxias com dívidas com o município aderirem ao Refis 2025

Até o momento já foram negociados cerca de R$ 42 milhões em débitos com o Município. Cerca de R$ 21,4 milhões foram arrecadados. Os Refis oferecem condições de pagamentos com descontos de até 100% sobre multas e juros, e podem ser parcelados em até 120 vezes.