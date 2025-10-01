Prefeitura de Caxias do Sul reforça orientações sobre cuidados contra escorpiões na mudança de estação

Somente neste ano, foram 42 solicitações de atendimento e orientações por causa do animal. Roni Rigon / Agencia RBS

Com a chegada da primavera, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Vigilância Ambiental em Saúde, reforça os cuidados necessários para prevenir acidentes com escorpiões durante o período.

Encontrados ao longo de todo o ano, a incidência desses animais, pertencentes ao grupo de aracnídeos, costuma aumentar durante os meses mais quentes, como primavera e verão.

Segundo a médica veterinária da Vigilância Ambiental em Saúde, Adriana Rhoden, os escorpiões não são animais agressivos, mas podem picar quando se sentem ameaçados. A principal espécie no município é o Tityus costatus, conhecido como escorpião-manchado.

Somente neste ano, foram 42 solicitações de atendimento e orientações por causa do animal. Dentre esses, 13 escorpiões foram encaminhados para análise.

A Vigilância Ambiental em Saúde oferece suporte técnico por meio de orientações e visitas. Os moradores que identificarem a presença do animal devem entrar em contato através telefone (54) 3901-2503 ou pelo Alô Caxias, no 156. A captura do escorpião, quando possível, deve ser encaminhada à sede da Vigilância, localizada na Rua Marechal Floriano, 889, no bairro Centro.

Confira algumas medidas de prevenção: