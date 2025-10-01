Prefeitura de Caxias do Sul promove a segunda edição do Mutirão da Saúde

A Secretaria de Saúde de Caxias do Sul promoverá no dia 18 de outubro mais uma edição do "Mutirão da Saúde". A atividade terá como foco a vacinação contra o sarampo e outras doenças, além da realização de consultas e exames em todas as unidades básicas de saúde (UBSs), das 8h às 17h.
Tratando sobre a importância da vacinação, Magda Teles, diretora das Vigilâncias em Saúde da SMS, destacou o combate ao sarampo, visto que os países do Mercosul e de fronteira têm enfrentando casos.
— Estamos buscando promover o resgate de crianças e adolescentes que não possuem o cartão vacinal em dia, e pensando em conter a reintrodução do sarampo em nosso território, visto que os países do Mercosul e de fronteira estão enfrentando casos dessa patologia — explicou.
Já no caso dos adultos, a atualização da carteira de vacinas abrange a triviral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. Além disso, em alusão ao Outubro Rosa, serão ofertados exames como coleta do preventivo, encaminhamento de mamografia, realização de testes rápidos, dentre outras atividades.
Como participar
Vacinação
Para participar, é necessário que o cidadão leve somente um documento com foto, Cartão SUS e carteira de vacinação.
Exames e consultas
A coleta para o Papanicolau, mamografia e testes rápidos serão realizados, assim como atendimento médico e odontológico conforme disponibilidade. Alguns serviços podem exigir encaminhamentos ou agendamento prévio no dia, respeitando os protocolos de biossegurança e privacidade.
Serviços que serão ofertados durante o Mutirão da Saúde:
- Coleta de exame para rastreio do câncer de colo uterino (Papanicolau).
- Encaminhamento para mamografia (quando indicado) e orientação sobre exames preventivos.
- Testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ITS) com aconselhamento.
- Atendimento médico para adultos (clínico/geral).
- Atendimento odontológico básico (avaliação, limpeza e encaminhamentos).
- Campanha de Multivacinação para crianças, adolescentes e adultos.
- Aconselhamento de saúde do homem e da mulher, defesa de direitos e prevenção.