Prefeitura de Caxias do Sul promove a segunda edição do Mutirão da Saúde

Uma das vacinas que serão ofertadas no dia é a contra o sarampo, tanto para crianças quanto adultos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Secretaria de Saúde de Caxias do Sul promoverá no dia 18 de outubro mais uma edição do "Mutirão da Saúde". A atividade terá como foco a vacinação contra o sarampo e outras doenças, além da realização de consultas e exames em todas as unidades básicas de saúde (UBSs), das 8h às 17h.

Tratando sobre a importância da vacinação, Magda Teles, diretora das Vigilâncias em Saúde da SMS, destacou o combate ao sarampo, visto que os países do Mercosul e de fronteira têm enfrentando casos.

— Estamos buscando promover o resgate de crianças e adolescentes que não possuem o cartão vacinal em dia, e pensando em conter a reintrodução do sarampo em nosso território, visto que os países do Mercosul e de fronteira estão enfrentando casos dessa patologia — explicou.

Já no caso dos adultos, a atualização da carteira de vacinas abrange a triviral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. Além disso, em alusão ao Outubro Rosa, serão ofertados exames como coleta do preventivo, encaminhamento de mamografia, realização de testes rápidos, dentre outras atividades.

Como participar

Vacinação

Para participar, é necessário que o cidadão leve somente um documento com foto, Cartão SUS e carteira de vacinação.

Exames e consultas

A coleta para o Papanicolau, mamografia e testes rápidos serão realizados, assim como atendimento médico e odontológico conforme disponibilidade. Alguns serviços podem exigir encaminhamentos ou agendamento prévio no dia, respeitando os protocolos de biossegurança e privacidade.

Serviços que serão ofertados durante o Mutirão da Saúde: