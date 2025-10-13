Geral

Novidade
Notícia

Prefeitura de Caxias do Sul assina termo que garante prioridade de vagas em escolas para famílias em vulnerabilidade

A partir de agora, apesar da judicialização de alguns casos, a administração e o Ministério Público vão analisar os critérios de vulnerabilidade social antes de disponibilizar a vaga nas instituições de educação infantil 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS