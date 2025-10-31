Prefeitura de Caxias do Sul arrecada R$ 26 milhões com o Refis; saiba onde o valor será investido

Os descontos em multas e juros chegavam a até 100%, conforme o perfil da dívida e a forma de pagamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Com o encerramento da campanha do Refis 2025 na quinta-feira (30), R$ 26 milhões já entraram nos cofres da prefeitura de Caxias do Sul. O valor supera a expectativa do município, que era de receber R$ 25 milhões. Os dados foram repassados pelo secretário da Receita Municipal, Micael Meurer.

O programa possibilitava que pessoas físicas e jurídicas em débito com o município quitassem as dívidas com pagamentos à vista ou parcelados. Os descontos em multas e juros chegavam a até 100%, conforme o perfil da dívida e a forma de pagamento. De acordo com Meurer, R$ 57 milhões foram negociados na campanha deste ano. Ainda segundo o secretário, do valor arrecadado, 50% deve ser repassado à saúde e à educação. No entanto, ele não detalha para quais programas, ações ou serviços.

— Temos uma perspectiva de receber, desses R$ 31 milhões (saldo entre o que já foi arrecadado e o que falta), pelo menos mais uns R$ 10 milhões. Como o parcelamento pelo Refis foi em até 30 vezes, tem valores que vão entrar nos próximos dois anos e meio — explica o secretário.

Nesta edição, o Refis teve uma novidade: os devedores puderam oferecer imóveis para pagar as dívidas. Nessa modalidade, R$ 10 milhões estão em avaliação pelo município e, conforme o secretário, R$ 6,2 milhões são em locais que a administração municipal já manifestou que tem interesse:

— Depois de indicado o interesse do município, encaminhamos o processo para a secretaria do Meio Ambiente, que vai dizer se na área tem preservação permanente, algum impedimento de uso. Depois, mandamos para o Planejamento, que tem a gerência de avaliações e vai dizer quanto o imóvel vale, porque não é quanto a pessoa diz, e sim quanto o município avalia.

Mesmo com o fim da campanha, os devedores podem seguir buscando as negociações com o município ao longo do ano, com parcelamentos em até 60 vezes, no entanto, não receberão as condições especiais que estavam no projeto.

— O município vai intensificar os processos de cobrança dos devedores. Procuramos oferecer uma oportunidade para que as pessoas pudessem colocar em dia os pagamentos com desconto de juros; agora, os que não colocaram, passarão por processos de cobrança naturais, com protestos, restrição de nome em SPC e Serasa — diz.