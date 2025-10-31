Geral

Já nos cofres públicos
Prefeitura de Caxias do Sul arrecada R$ 26 milhões com o Refis; saiba onde o valor será investido

Campanha voltada a quem tem dívidas com o município se encerrou na quinta-feira. Ao todo, foram R$ 57 milhões negociados e mais R$ 10 milhões propostos em imóveis para abatimento de valores que a prefeitura ainda avalia

Marcos Cardoso

