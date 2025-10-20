Prefeitura de Bento Gonçalves abre inscrições para creches em 2026

O período de inscrições para o ano letivo 2026, etapa Creche, de Bento Gonçalves, iniciou nesta segunda-feira (20) e segue até o dia 31 de outubro. Já para a Pré-Escola e Ensino Fundamental, inicia no dia 05 de novembro, com a abertura do sistema às 07h30min, até 19 de novembro.