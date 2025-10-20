Prefeitura de Bento Gonçalves abre inscrições para creches em 2026

O período de inscrições para o ano letivo 2026, etapa Creche, de Bento Gonçalves, iniciou nesta segunda-feira (20) e segue até o dia 31 de outubro. Já para a Pré-Escola e Ensino Fundamental, inicia no dia 05 de novembro, com a abertura do sistema às 07h30min, até 19 de novembro.
O site para as inscrições está disponível neste link. No ato da inscrição devem ser anexados os seguintes documentos:
- a certidão de nascimento ou RG do aluno e o comprovante de endereço, em nome de um dos responsáveis pelo aluno.
Também é necessário que a família anexe a documentação exigida no edital, respeitando o zoneamento dos alunos.
Confira o passo a passo:
- Acessar o site.
- Ao abrir o link, o primeiro passo é a identificação do responsável pelo mesmo e em seguida do aluno. É obrigatório colocar o CPF do aluno e preencher todos os campos solicitados.
- O próximo passo é informar endereço de residência da família, que automaticamente informará a escola de zoneamento.
- Ao finalizar as informações solicitadas, e confirmar a inscrição será emitido relatório da inscrição com número de protocolo, data e horário.
Documentos obrigatórios
- Número do CPF, data de nascimento e telefone, preferencialmente com WhatsApp do responsável.
- Endereço completo e dados dos pais e/ou responsáveis legais (máximo últimos 3 meses), com comprovante de residência.
- Nome completo, número do CPF e data de nascimento do aluno;
- Informar se é aluno com deficiência.
- Serão aceitos como comprovantes de renda dos responsáveis – contracheque recente (máximo 3 meses).
- Declaração emitida pela empresa, com horário de trabalho e salário;
- Caso possua MEI ou pró-labore: comprovante de cadastro de CNPJ, Declaração Anual do Simples Nacional e última declaração completa de Imposto de Renda.
- Declaração de Imposto de Renda ou print do site do Gov em caso de isenção, em que deve constar o nome e CPF do usuário.
- Agricultores: extrato emitido pela empresa onde entregam a produção agrícola e declaração de Imposto de Renda ou print do site do Gov em caso de isenção.
- Responsáveis legais separados: comprovante de renda de ambos, considerando que os genitores são responsáveis legais pelo aluno ou termo de guarda ou documento relacionado à pensão alimentícia (decisão judicial ou acordo homologado judicialmente).