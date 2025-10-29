Geral

Fique atento!
Notícia

Prazo para moradores de Caxias com dívidas com o município aderirem ao Refis 2025 se encerra nesta quinta-feira

Já foram negociados mais R$ 49 milhões em dívidas; destes, R$ 23 milhões já estão nos cofres do município

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS