Prazo para moradores de Caxias com dívidas com o município aderirem ao Refis 2025 se encerra nesta quinta-feira

Encerra-se nesta quinta-feira (30) o prazo para que os moradores de Caxias do Sul possam aderir ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025 com a prefeitura. Até o momento, foram negociados mais R$ 49 milhões em dívidas dos contribuintes; destes, R$ 23 milhões já estão nos cofres do município.

O Refis 2025 oferece condições diferenciadas para regularização de débitos tributários e não tributários junto ao município. Os descontos em multas e juros podem chegar a até 100%, conforme o perfil da dívida e a forma de pagamento. O programa inclui ainda duas novidades importantes: a possibilidade de adesão de associações sem fins lucrativos e a opção de dação em pagamento com imóveis.

O contribuinte pode aderir de forma online, acessando o site da prefeitura de Caxias do Sul, no ícone REFIS 2025.

Casos específicos, como grandes devedores, débitos suspensos, espólios, dação em pagamento, associações sem fins lucrativos e parcelamentos que exigem procuração devem ser tratados presencialmente no atendimento da Secretaria Municipal da Receita.