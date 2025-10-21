Prazo para adesão à negociação de dívidas com Samae, em Caxias do Sul, é alterado

Em cinco meses, Refis do Samae oportunizou a negociação de R$ 5,4 milhões em dívidas. Samae / Divulgação

O Samae antecipou em um dia o prazo final para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) da autarquia. Os contribuintes em dívida têm até dia 30 para realizar o acerto. A mudança foi sancionada nesta segunda-feira (20).

O motivo é a definição de ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público, no dia 31. Até quarta-feira passada (15), quando completou cinco meses, o Refis do Samae oportunizou a negociação de R$ 5,4 milhões em dívidas, por meio de 1.716 operações com pessoas físicas ou jurídicas.

Já entraram nos cofres da autarquia R$ 467,1 mil, dos quais R$ 239,4 mil pagos à vista. O restante foi renegociado em até 120 parcelas, conforme as condições oferecidas pelo programa.

Agora, o Refis do Samae será encerrado na mesma data que o Refis do município — que abrange débitos com o Fundo da Casa Popular (Funcap), multas ambientais e IPTU, por exemplo.

Modalidades do Refis do Samae:

À vista: desconto de 100% dos juros e multa;

Até 12 vezes (1 + 11): desconto de 85% nos juros e multa;

De 13 a 24 vezes (1 + 23): desconto de 70% nos juros e multa;

De 25 a 48 vezes (1 + 47): desconto de 50% nos juros e multa;

De 49 a 60 vezes (1 + 59): desconto de 20% nos juros e multa;

De 61 a 120 vezes: desconto de 10% nos juros e multa.

Como aderir:

WhatsApp: acessar a plataforma do Samae via WhatsApp (54) 3220.8600

Presencialmente: comparecer à Loja Comercial localizada na Rua Pinheiro Machado, 1.631, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, portando documentos pessoais.

O Refis só é válido para dívidas de anos anteriores, ou seja, pendências de 2025 não são elegíveis a essa negociação.

Em caso de dúvidas: