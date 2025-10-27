Ponto facultativo do Dia do Servidor altera horários na prefeitura de Caxias nesta sexta-feira

Alguns serviços essenciais funcionarão em sistema de feriado. Ulisses Castro / Agencia RBS

Nesta terça-feira (28) é comemorado o Dia do Servidor, mas o ponto facultativo em Caxias do Sul será na sexta-feira (31).

Dessa forma, alguns serviços essenciais funcionarão em sistema de feriado, como é o caso das unidades básicas de saúde, que estarão fechadas na sexta.

Leia Mais Carreta da Ipiranga disponibiliza serviços gratuitos de saúde na próxima semana na Serra Gaúcha

Confira os serviços:

Feiras:

Feira do Agricultor e Ponto de Safra funcionam normalmente;

Codeca:

Funcionamento normalmente;

Samae:

Plantão pelos telefones 115 e 0800 7728600;

Trânsito:

Plantão pelo 118;

Alô Caxias:

Não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;

Conselhos Tutelares Macrorregiões 1 e 2:

O atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620-7633;

FAS:

Plantão pelo telefone (54) 98404.9921;

Guarda Municipal:

Plantão no telefone 153;

Centros de Atendimento ao Turista (CATS):

Atendem das 12h às 17h

Sala do Empreendedor:

Fechada no feriado;

Secretaria de Obras:

Plantão pelo (54) 98434.6870;

Saúde:

UBS estarão fechadas na sexta-feira. Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Novo Amanhã e Reviver.

Hemocs:

Não terá expediente na sexta-feira. O Hemocs atenderá apenas hospitais em regime de plantão. No sábado (1°) haverá expediente normal, das 8h às 12h.

Agenda+UBS:

Não terá atendimento;

Central de matrículas:

Fechada;

Farmácia do Ipam:

Horário normal;

Museus Municipais:

Fechados na sexta-feira e também no domingo. No sábado abrem apenas o Museu de Ambiência Casa de Pedra e Museu da Festa da Uva.

Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Sala de Cinema Ulysses Geremia, Sala de Exposições, Galeria de Artes e Zarabatana Café):

Aberto normalmente das 14h às 22h;

Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima:

Administrativo fechado. Galeria Municipal Gerd Bornheim estará fechada. Teatro Municipal Pedro Parenti aberto com espetáculo;

Praça Estação Cidadania - CEU: