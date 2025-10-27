Ponto facultativo do Dia do Servidor altera horários na prefeitura de Caxias nesta sexta-feira

Nesta terça-feira (28) é comemorado o Dia do Servidor, mas o ponto facultativo em Caxias do Sul será na sexta-feira (31).
Dessa forma, alguns serviços essenciais funcionarão em sistema de feriado, como é o caso das unidades básicas de saúde, que estarão fechadas na sexta.
Confira os serviços:
Feiras:
- Feira do Agricultor e Ponto de Safra funcionam normalmente;
Codeca:
- Funcionamento normalmente;
Samae:
- Plantão pelos telefones 115 e 0800 7728600;
Trânsito:
- Plantão pelo 118;
Alô Caxias:
- Não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;
Conselhos Tutelares Macrorregiões 1 e 2:
- O atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620-7633;
FAS:
- Plantão pelo telefone (54) 98404.9921;
Guarda Municipal:
- Plantão no telefone 153;
Centros de Atendimento ao Turista (CATS):
- Atendem das 12h às 17h
Sala do Empreendedor:
- Fechada no feriado;
Secretaria de Obras:
- Plantão pelo (54) 98434.6870;
Saúde:
- UBS estarão fechadas na sexta-feira. Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Novo Amanhã e Reviver.
Hemocs:
- Não terá expediente na sexta-feira. O Hemocs atenderá apenas hospitais em regime de plantão. No sábado (1°) haverá expediente normal, das 8h às 12h.
Agenda+UBS:
- Não terá atendimento;
Central de matrículas:
- Fechada;
Farmácia do Ipam:
- Horário normal;
Museus Municipais:
- Fechados na sexta-feira e também no domingo. No sábado abrem apenas o Museu de Ambiência Casa de Pedra e Museu da Festa da Uva.
Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Sala de Cinema Ulysses Geremia, Sala de Exposições, Galeria de Artes e Zarabatana Café):
- Aberto normalmente das 14h às 22h;
Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima:
- Administrativo fechado. Galeria Municipal Gerd Bornheim estará fechada. Teatro Municipal Pedro Parenti aberto com espetáculo;
Praça Estação Cidadania - CEU:
- Administrativo e biblioteca fechados. Praça aberta diariamente das 6h às 22h.