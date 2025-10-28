Polícia prende casal apontado como líder do tráfico de drogas do bairro São José, em Farroupilha

Um homem e uma mulher, apontados como líderes do tráfico de drogas no bairro São José, em Farroupilha, foram presos preventivamente. A captura deles aconteceu na manhã da terça-feira (28) durante a Operação Estafeta. A polícia não informou em que região do bairro eles foram localizados.

Conforme a polícia, na primeira etapa da operação foram presas diversas pessoas que atuavam na venda das drogas na Vila da Sfan, região em que o crime era cometido. A segunda fase focou na prisão dos organizadores do esquema.

Durante a operação, aparelhos celulares foram apreendidos. Os equipamentos irão passar por perícia e servirão para a Polícia Civil aprofundar a investigação sobre o grupo criminoso. Ao todo, 16 pessoas foram presas.