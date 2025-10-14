Geral

Edição 2025
Notícia

Participação inédita de montadoras multinacionais marca primeiro dia de Mercopar, em Caxias do Sul

Hyundai, Ford, BYD e Renault abriram o Painel de Oportunidades da Cadeia Automotiva e também o Projeto Comprador, oportunizando que potenciais fornecedores se aproximem das empresas. Feira de inovação segue até sexta-feira (17)

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS