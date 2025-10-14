Participação inédita de montadoras multinacionais marca primeiro dia de Mercopar, em Caxias do Sul

Montadoras participaram do Projeto Comprador e de Painel de Oportunidades da Cadeia Automotiva na Mercopar. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com corredores do Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva lotados e estandes apresentando as últimas inovações da indústria, a 34ª edição da Mercopar foi oficialmente aberta nesta terça-feira (14), em Caxias do Sul. Um dos destaques deste ano é a participação de quatro montadoras multinacionais: Hyundai, Ford, BYD e Renault.

A iniciativa, como explica o especialista em competitividade setorial do Sebrae, Jakson da Luz, surgiu para destacar o setor automotivo, que vinha apresentando um crescimento relevante nos últimos anos.

— Como é que podemos criar novas oportunidades? Entendendo que temos uma série de montadoras novas vindo para o Brasil e algumas crescendo. Já trabalhamos com o setor automotivo pesado, com manutenções, e este era um mercado que estávamos pensando — destaca Luz.

As quatro montadoras foram distribuídas em diferentes iniciativas da Mercopar. Renault, BYD e Ford, por exemplo, participam do Projeto Comprador, voltado a agendas diretas para encontrar novos fornecedores. Enquanto que a Hyundai integra as Rodadas Reversas, em que a multinacional apresenta um projeto e o potencial parceiro pode trazer uma solução.

Até o final da feira, 122 empresas fornecedoras vão ter a oportunidade de sentarem-se com as quatro grandes montadoras do ramo automotivo.

Ao mesmo tempo, Hyundai e Ford também se apresentaram no Painel de Oportunidades da Cadeia Automotiva. Nas palestras, com 160 inscritos, as montadoras detalharam como as empresas podem se tornar fornecedoras.

"Encontramos muitos fornecedores potenciais"

Participando pela primeira vez da Mercopar, a avaliação dos representantes da Hyundai é positiva. O diretor de compras da montadora sul-coreana no Brasil, Ivan Carvalho, conta que um dos objetivos da empresa é buscar novos parceiros nacionais nas áreas de peças e componentes automotivos, matérias-primas e serviços especializados. No país, os automóveis são fabricados em Piracicaba (SP).

Na Mercopar, a montadora, inclusive, expôs o SUV Hyundai Creta no espaço em que tem reuniões com os potenciais fornecedores.

— Foi uma grande surpresa porque nós encontramos aqui muitos fornecedores potenciais e isso vem de encontro ao que queremos, que é desenvolver a indústria local, localizando mais componentes para os nossos carros produzidos aqui no Brasil — comenta Carvalho.

Oportunidade importante

Após a participação da Hyundai no painel, representantes de empresas aguardavam para serem chamados para conversar diretamente com os representantes da montadora sul-coreana, como parte da iniciativa das Rodadas Reversas. Uma delas era a Metalúrgica THF, de Cachoeirinha.

Como conta o gerente geral, Alexsandro Silva, a solução oferecida pela empresa à montadora é o processo de estamparia. Silva viu como valiosa para o negócio a oportunidade gerada pela Mercopar. A metalúrgica participa desde 2023 dos Rodadas Reversas.

— Eles (Hyundai) passaram os critérios para poder estar fornecendo para eles e realizaram uma apresentação muito transparente, deixando bem claro os requisitos — observou o gerente.

A Mercopar segue até sexta-feira (17) no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. Além do Projeto Comprador e mais de 500 expositores, a feira de inovação industrial conta com palestras e painéis com especialistas.

