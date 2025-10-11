Incêndio destruiu 85% do castelo temático que seria inaugurado em Gramado em novembro

Parque abriria as porta no dia 5 de novembro. Corpo de Bombeiros Militares / Divulgação

O incêndio que atingiu o parque temático Castelo de Gelo, em Gramado, na noite de quinta-feira (9), comprometeu 85% da atração. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Hector Studios na manhã deste sábado (11). O local, que fica na Avenida das Hortênsias número 4931, no bairro Carniel, se preparava para abrir no dia 5 de novembro.

Segundo a Hector, o combate ao incêndio durou 12 horas. Por volta das 23h30min de quinta, as chamas haviam sido controladas, porém, durante todo o período, o fogo voltava pela intensidade da fumaça.

A empresa contratou uma pericia privada que deve dar início às investigações na quarta-feira (15). Não há informações sobre o comprometimento da estrutura do prédio. A assessoria também disse que "os próximos passos serão tomados com cautela".

Conforme a Hector Studios, na última quinta ocorreu um teste na câmara fria onde ficaria o salão real do baile. Equipes de atores e elenco do Castelo já haviam sido contratadas e realizavam ensaios desde o início do mês. Além disso, o sistema de operação e vendas já estava instalado e realizando testes, e a equipe de cenografia estava trabalhando em detalhes e acabamentos.

Não houve feridos no incêndio.

A Hector tem outros empreendimentos na cidade. É dona da Ferrovia Secreta, da Era do Fogo e da Hector Pizzaria.