Parada programada pode deixar mais da metade dos bairros de Caxias sem água na próxima semana

Está programada para a próxima terça-feira (28) uma parada no Sistema Faxinal. Segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), haverá interrupção do abastecimento de água às 4h com previsão de término ao meio-dia. O sistema abastece 54% da cidade.
No período, serão desligadas simultaneamente a Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB), junto à represa, em Ana Rech, e a Estação de Tratamento de Água (ETA) Parque da Imprensa, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Ainda de acordo com o Samae, a interrupção é necessária para realizar a troca da quarta válvula dos conjuntos motobombas na EBAB — as outras três já foram substituídas — e para instalação de comportas na ETA.
O Samae fará algumas manobras durante esse período para reduzir o risco de falta de água. O abastecimento do Hospital Pompeia passará da ETA Parque da Imprensa para a ETA Borges de Medeiros, do Sistema Dal Bó. Durante a madrugada de terça, serão abastecidos totalmente os principais reservatórios da cidade, situados na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Sudeste, Planalto, Vila Lobos e Galópolis, além de outros de menos capacidade.
Durante a parada no abastecimento, estes reservatórios atendem aos bairros de cada região, enquanto os reservatórios da ETA Parque da Imprensa alimentam principalmente a parte central da cidade.
Outra medida será o uso de caminhões pipa, principalmente na região de Forqueta, que fica a cerca de 15 quilômetros da ETA. Outros veículos serão acionados quando necessário.
Confira os bairros que podem ser afetados:
Aeroporto, Altos do Santiago, Alvorada, Arcobaleno, Bela Vista, Bom Pastor, Centro (parte), Charqueadas, Cidade Nova, Cinquentenário, Conceição da Linha Feijó, Conquista, Consolação, Cristo Redentor, Cruzeiro, Dambroz, De Zorzi, Desvio Rizzo, Distrito Industrial, Dom Pedro II, Esplanada, Exposição, Floresta, Forqueta, Galópolis, Giuseppe Formolo, Glória, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Oriental, Jardim Teresópolis, Kayser, La Paloma, Dambroz, Jardim do Aeroporto, Jardim Planalto, Jardim Oriental, Juventude, Kayser, La Paloma, Madrid, Marechal Floriano, Medianeira, Michelin, Monte Carmelo, Monte Reale, Montes Claros, Morumbi, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Caravaggio, Novo Amanhã, Paiquerê, Panazzolo, Parque das Rosas, Petrópolis, Planalto, Planalto/Rio Branco, Presidente Vargas, Recanto dos Pássaros, Residencial Colina do Lago, Residencial Santa Mônica, Rio Branco, Rubiano, Salgado Filho, Santa Clara, Santa Corona, Santos Dumont, Sanvitto, São Caetano, São Francisco, São Gabriel, São Leopoldo, São Lucas, São Luiz, São Luiz da 6ª Légua, São Pedro, São Pelegrino, São Salvador, São Vicente, São Victor Cohab, Sol Nascente, Tirol, Tisatto, Treviso, União, Vera Cruz, Verona, Vila Assunção, Vila Bortolini, Vila Rosário, Vila Gaúcha, Vila Hípica, Vila Ipiranga, Vila Leon, Vila Lola, Vila Mari, Vila Modena, Vila Pezzi, Vila Pontalti, Vila Romani, Vila Rugeri, Vila Sindical e Vila Verde.