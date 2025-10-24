Parada programada pode deixar mais da metade dos bairros de Caxias sem água na próxima semana

Serviço do Samae ocorrerá entre às 4h e o meio-dia de terça. Laura Piola / Divulgação

Está programada para a próxima terça-feira (28) uma parada no Sistema Faxinal. Segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), haverá interrupção do abastecimento de água às 4h com previsão de término ao meio-dia. O sistema abastece 54% da cidade.

No período, serão desligadas simultaneamente a Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB), junto à represa, em Ana Rech, e a Estação de Tratamento de Água (ETA) Parque da Imprensa, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Ainda de acordo com o Samae, a interrupção é necessária para realizar a troca da quarta válvula dos conjuntos motobombas na EBAB — as outras três já foram substituídas — e para instalação de comportas na ETA.

O Samae fará algumas manobras durante esse período para reduzir o risco de falta de água. O abastecimento do Hospital Pompeia passará da ETA Parque da Imprensa para a ETA Borges de Medeiros, do Sistema Dal Bó. Durante a madrugada de terça, serão abastecidos totalmente os principais reservatórios da cidade, situados na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Sudeste, Planalto, Vila Lobos e Galópolis, além de outros de menos capacidade.

Durante a parada no abastecimento, estes reservatórios atendem aos bairros de cada região, enquanto os reservatórios da ETA Parque da Imprensa alimentam principalmente a parte central da cidade.

Outra medida será o uso de caminhões pipa, principalmente na região de Forqueta, que fica a cerca de 15 quilômetros da ETA. Outros veículos serão acionados quando necessário.

Confira os bairros que podem ser afetados: