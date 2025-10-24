Geral

Atenção!
Notícia

Parada programada pode deixar mais da metade dos bairros de Caxias sem água na próxima semana

Segundo o Samae, a interrupção é necessária para realizar a troca da quarta válvula dos conjuntos motobombas e para instalação de comportas na ETA

Marcos Cardoso

