Para reduzir fila em Caxias do Sul, município prevê pacote de mais de 1,8 mil cirurgias extras a partir de emendas parlamentares

Sede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), junto ao prédio da UPA Central, em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Mais de 1,8 mil novas cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser efetuadas em Caxias do Sul. Os procedimentos foram contratados a partir de uma parceira da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com os hospitais caxienses, por meio de emendas parlamentares com previsão de investimento em R$ 12,4 milhões.

De acordo com dados da SMS, até a última terça-feira (21), a fila de cirurgias eletivas em Caxias era de 6,4 mil pessoas. Houve, assim, uma redução em comparação com maio, quando 7,3 mil aguardavam.

— Os procedimentos vão acontecendo a partir do momento que o contrato de repasse da verba é assinado. Esses pacientes já estão com os procedimentos autorizados em lista de espera no sistema de regulação. Porque na realidade é um convênio à parte do contrato, porque é uma prestação extra de serviço. Então, assina um contrato apartado, e aí podemos começar a executar — explicou a diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra), Marguit Meneguzzi.

Neste momento, está em andamento parte do pacote assinado com o Hospital Geral (HG), no valor de R$ 3,3 milhões. São procedimentos como cateterismos e angioplastias.

A expectativa é de que o restante das cirurgias no HG e os contratos com o Hospital Virvi Ramos e o Pompéia Ecossistema de Saúde sejam assinados até o fim deste ano.

— As emendas são um complemento ao financiamento do SUS. Temos o financiamento municipal, estadual e federal. E sempre utilizamos as emendas, tanto individuais quanto de bancada, como um complemento de financiamento. Pode ser para custeio daquilo que já está acontecendo ou programas específicos, como fizemos esse ano, que é aumento de oferta de serviço — acrescentou Marguit.

Os hospitais e as cirurgias contempladas

As parcerias foram formalizadas com o Virvi Ramos, Hospital Geral e Pompéia Ecossistema de Saúde. Confira, a seguir, as cirurgias e os investimentos previstos dentro desses pacotes.

Virvi Ramos

No Hospital Virvi Ramos, duas parcerias foram formalizadas. Uma delas trata sobre a realização de 216 procedimentos oftalmológicos de alta complexidade. São cirurgias de facoemulsificação (método através do qual a catarata é fragmentada utilizando-se uma energia à base de ultrassom).

O investimento é de R$ 830 mil por emendas parlamentares e aporte de R$ 3,3 mil da SMS.

A outra proposta tem destinação de R$ 3,6 milhões em emendas para 713 cirurgias eletivas e 1.426 consultas ambulatoriais.

São cirurgias de colecistetomia (vesícula biliar), hernioplastia (tratamento da hérnia na parede abdominal), hemorroiedectomia (remoção de hemorroidas internas ou externas), tratamento de varizes, amigdalectomia (cirurgia para remover as amígdalas), histerectomia (remoção do útero, mas não em todos os casos), tratamento de blefarorocalase (inflamação da pálpebra). Há a garantia para atendimento pré e pós-operatório.

Hospital Geral

Com o Hospital Geral, a parceria formalizada foi de 262 cirurgias. Conforme a pasta, são procedimentos como cateterismo, angioplastias, excisão e enxerto de pele, colectomia total em oncologia e revascularização miocárdica.

O pacote prevê também 1.650 atendimentos via SUS. Segundo a SMS, o investimento é de R$ 4,1 milhões, a partir de emendas parlamentares dos deputados federais Any Ortiz (Cidadania), Denise Pessôa (PT), Maurício Marcon (Podemos) e do senador Paulo Paim (PT).

Pompéia Ecossistema de Saúde

Já no Pompéia Ecossistema de Saúde está previsto um mutirão com 636 cirurgias. Os procedimentos são nas áreas de cardiologia, cirurgia geral e ortopedia.

O investimento é de R$ 3,9 milhões, a partir de emendas parlamentares intermediadas por bancadas dos partidos.