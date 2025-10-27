Geral

Via SUS
Notícia

Para reduzir fila em Caxias do Sul, município prevê pacote de mais de 1,8 mil cirurgias extras a partir de emendas parlamentares

Procedimentos estão previstos no Hospital Virvi Ramos, Hospital Geral e Pompéia Ecossistema de Saúde. Investimentos previstos são de R$ 12,4 milhões a partir da verba de deputados ou de bancadas

Bruno Tomé

