Para preservar identidade histórica, Gramado debate lei para regulamentar estilo arquitetônico

Manter o "estilo alpino" e o "charme europeu" que faz da paisagem de Gramado um cenário de fotos turísticas se tornou o centro de uma nova movimentação na cidade. Está em debate uma ação que deve virar um Projeto de Lei para regulamentar o estilo arquitetônico predominante, garantindo que qualquer construção precise atender a um padrão visual mínimo para que seja aprovada. A iniciativa busca preservar a identidade histórica da cidade e vai apresentar uma cartilha de diretrizes ao setor da construção civil.
— A proposta vem sendo debatida há mais de um ano com empreendedores, arquitetos, engenheiros, urbanistas e incorporadoras. Não queremos limitar um padrão nem barrar a inovação. Queremos orientar novos empreendimentos a seguir as características que tornam a arquitetura de Gramado tão reconhecida e valorizada — explica o secretário municipal de planejamento, Rafael Bazzan.
A ideia da nova lei partiu da prefeitura e conta com o apoio da Planta - Entidade Para o Desenvolvimento Imobiliário Sustentável da Serra Gaúcha, que congrega profissionais do setor da arquitetura e construção civil na região.
— A ideia é apresentar um guia, promovendo a harmonização estética e funcional das construções, respeitando a identidade cultural e histórica da cidade — comenta Bernardo Tomazelli, presidente da entidade.
O Projeto de Lei, se aprovado, deverá se aplicar a edifícios residenciais ou comerciais e não vale para pavilhões, depósitos, indústrias ou casas individuais (residências unifamiliares). Ele vai estabelecer um índice de até 100 pontos para avaliar as novas construções.
Por exemplo, prédios comerciais e igrejas precisam de uma pontuação mínima de 30 pontos, assim como prédios em zonas periféricas. Por outro lado, qualquer construção no centro da cidade e nos bairros Bavária, Lago Negro e Planalto precisará atingir pelo menos 80 pontos para ter seu projeto aprovado.
— Isso se aplica também para as três principais entradas da cidade: via Nova Petrópolis ou via Canela pela RS-235, ou via Três Coroas pela RS-115. Isso é pra manter o "estilo Gramado" para qualquer visitante que esteja chegando — explica Tomazelli.
O principal critério da pontuação é o telhado, que representa mais da metade da pontuação possível no projeto. Outros aspectos impostos pelo estudo são os materiais de revestimento, com destaque para madeira, pedra e tijolo à vista.
— São detalhes que mantêm nossa identidade, nosso histórico, assim como o formato dos telhados e as sacadas avançadas nas fachadas dos prédios. É isso que queremos manter e incentivar — aponta Tomazelli.
O que complementa a pontuação são as cores. A cartilha proposta apresenta quatro opções: tons terrosos; tons brancos; tons verdes; tons cinzentos.
— Assim como na década de 1970 se decidiu, por lei, limitar qualquer construção na cidade ao máximo de quatro andares, estamos planejando o desenvolvimento do setor hoje para manter esse padrão pelas próximas décadas — diz Bazzan.
O projeto vai passar por uma audiência pública ainda este mês e, após esta última etapa, será encaminhado para votação na Câmara Municipal. Sendo aprovada, a nova lei entrará em vigor imediatamente, publicando a cartilha com todas as diretrizes, pontuações, exemplos e regras específicas.