Para preservar identidade histórica, Gramado debate lei para regulamentar estilo arquitetônico

Arquitetura de Gramado apresenta um padrão no design de telhados e no material de revestimento das construções Gabriel Costa / Agencia RBS

Manter o "estilo alpino" e o "charme europeu" que faz da paisagem de Gramado um cenário de fotos turísticas se tornou o centro de uma nova movimentação na cidade. Está em debate uma ação que deve virar um Projeto de Lei para regulamentar o estilo arquitetônico predominante, garantindo que qualquer construção precise atender a um padrão visual mínimo para que seja aprovada. A iniciativa busca preservar a identidade histórica da cidade e vai apresentar uma cartilha de diretrizes ao setor da construção civil.

Rafael Bazzan, secretário municipal de planejamento Gabriel Costa / Agência RBS

— A proposta vem sendo debatida há mais de um ano com empreendedores, arquitetos, engenheiros, urbanistas e incorporadoras. Não queremos limitar um padrão nem barrar a inovação. Queremos orientar novos empreendimentos a seguir as características que tornam a arquitetura de Gramado tão reconhecida e valorizada — explica o secretário municipal de planejamento, Rafael Bazzan.

Bernardo Tomazelli, presidente da PLANTA Gabriel Costa / Agência RBS

A ideia da nova lei partiu da prefeitura e conta com o apoio da Planta - Entidade Para o Desenvolvimento Imobiliário Sustentável da Serra Gaúcha, que congrega profissionais do setor da arquitetura e construção civil na região.

— A ideia é apresentar um guia, promovendo a harmonização estética e funcional das construções, respeitando a identidade cultural e histórica da cidade — comenta Bernardo Tomazelli, presidente da entidade.

Exemplo de telhado que o projeto busca manter como padrão na cidade Gabriel Costa / Agencia RBS

O Projeto de Lei, se aprovado, deverá se aplicar a edifícios residenciais ou comerciais e não vale para pavilhões, depósitos, indústrias ou casas individuais (residências unifamiliares). Ele vai estabelecer um índice de até 100 pontos para avaliar as novas construções.

Por exemplo, prédios comerciais e igrejas precisam de uma pontuação mínima de 30 pontos, assim como prédios em zonas periféricas. Por outro lado, qualquer construção no centro da cidade e nos bairros Bavária, Lago Negro e Planalto precisará atingir pelo menos 80 pontos para ter seu projeto aprovado.

Paisagem de Gramado não permite construções acima de quatro andares Gabriel Costa / Agencia RBS

— Isso se aplica também para as três principais entradas da cidade: via Nova Petrópolis ou via Canela pela RS-235, ou via Três Coroas pela RS-115. Isso é pra manter o "estilo Gramado" para qualquer visitante que esteja chegando — explica Tomazelli.

Prédios residenciais ou comerciais recebem diretrizes para manter o estilo histórico e cultural que identifica a cidade visualmente Gabriel Costa / Agencia RBS

O principal critério da pontuação é o telhado, que representa mais da metade da pontuação possível no projeto. Outros aspectos impostos pelo estudo são os materiais de revestimento, com destaque para madeira, pedra e tijolo à vista.

— São detalhes que mantêm nossa identidade, nosso histórico, assim como o formato dos telhados e as sacadas avançadas nas fachadas dos prédios. É isso que queremos manter e incentivar — aponta Tomazelli.

Telhados, revestimentos e paleta de cores são os principais pilares do projeto de lei Gabriel Costa / Agência RBS

O que complementa a pontuação são as cores. A cartilha proposta apresenta quatro opções: tons terrosos; tons brancos; tons verdes; tons cinzentos.

— Assim como na década de 1970 se decidiu, por lei, limitar qualquer construção na cidade ao máximo de quatro andares, estamos planejando o desenvolvimento do setor hoje para manter esse padrão pelas próximas décadas — diz Bazzan.

Exemplo de fachada típica na cidade Gabriel Costa / Agencia RBS