Geral

Na Serra
Notícia

Para preservar identidade histórica, Gramado debate lei para regulamentar estilo arquitetônico

Projeto busca manter o padrão visual e o aspecto histórico nas construções do município; iniciativa foi debatida com o setor da construção civil e deve ser votada na Câmara Municipal ainda neste mês

Gabriel Costa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS