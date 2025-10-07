Palestra com médicos e pacientes tratados com câncer de mama ocorre neste sábado com entrada gratuita em Caxias do Sul

Histórias que Inspiram é a temática do encontro promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer neste sábado (11), às 9h, no auditório do Colégio São José. A entrada é gratuita.

O evento é alusivo ao Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção do câncer de mama, e será um bate-papo com especialistas e pacientes, que também contarão suas histórias de superação com o câncer de mama. Ao final, os participantes poderão tirar dúvidas com os especialistas.

Os palestrantes confirmados são o cirurgião oncológico, Rodrigo Cericatto, o psiquiatra Pedro Beria, o oncologista clínico André Reriz, a ginecologista Fernanda Ronchetti e o mastologista Gustavo Torre.

— A importância dessa palestra é que cada vez menos mulheres tenham câncer de mama, que se cuidem e que tenhamos como prevenir. E se tiverem câncer, que peguem no início, que é curável. Então, é uma prevenção, um cuidado maior com a mulher tendo informação de pessoas qualificadas — afirma a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Marilete Alquati.

Essa é a segunda edição do projeto, que se iniciou em 2024, também como alusão ao Outubro Rosa.