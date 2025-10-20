Pais, estudantes e professores protestam contra encerramento dos 9º anos em escolas municipais de Caxias do Sul a partir de 2026 

Dezenas de manifestantes se reuniram em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação na manhã desta segunda-feira. Gabriela Alves / Agencia RBS

Pais, estudantes e professores se reuniram em frente à secretaria Municipal da Educação (Smed) na manhã desta segunda-feira (20) para protestar contra a medida de encerramento dos 9º anos do ensino fundamental em 15 escolas municipais a partir de 2026. A ação foi anunciada na sexta-feira (17), pela prefeitura.

No total, 928 estudantes do 8º ano serão transferidos para oito escolas estaduais, que já contam com Ensino Médio, para finalizarem o 9º ano.

O protesto reuniu dezenas em frente à Smed, na Rua Borges de Medeiros. Elas pediam o adiamento da medida de encerramento dos 9º anos, além de diálogo e transparência com a comunidade escolar. Os manifestantes foram recebidos pela secretária Marta Fattori no auditório da secretaria e entregaram a ela um documento com demandas da comunidade escolar.

Leia Mais Com clima favorável, entidades projetam colheita de 800 mil toneladas de uva na próxima safra na Serra

Entre os apontamentos, pais questionaram a segurança no transporte dos filhos para as novas escolas, que são mais distantes de suas casas, a solicitaram a garantia de monitores para alunos com deficiência e para professores, além de merenda escolar.

A presidente do Conselho de Pais e Mestres (CMP) da Escola Municipal Armindo Mário Turra, no bairro Parada Cristal, Jennifer Ingrid Poleto, participou da reunião em busca de mais diálogo entre a Smed e a comunidade escolar.

A secretária municipal afirma que essa mudança vinha sendo articulada com o Governo do Estado desde a metade do ano. Gabriela Alves / Agencia RBS

— A nossa turma do oitavo ano está bem entristecida porque não vão poder fazer sua formatura na escola que estão desde o primeiro ano. A gente espera reverter essa situação. Não foi feita uma fala com a comunidade, ninguém foi na comunidade pra ver o que a gente pensa ou deixa de pensar — reclama.

Quem também participou da reunião foi Cristian Bandeira, representante do CPM da escola Cidade Nova. Para ele, a incerteza sobre a segurança no transporte dos adolescentes e a garantia de monitores para os estudantes com deficiência são as maiores preocupações.

— A gente foi pego de surpresa com essa decisão. A gente sente que foi imposto uma decisão goela abaixo, não tivemos escolha. As crianças estão sendo arrancadas de uma escola e jogadas em outra sem opção. A gente sabe o quanto está complicado hoje a questão da segurança, nos preocupamos também com o deslocamento desses adolescentes. Quem vai garantir essa segurança? — questiona Bandeira.

Ainda na sexta-feira, a prefeitura garantiu que todos os estudantes de 9° ano que residirem a mais de dois quilômetros de distância da nova escola terão direito a passagem gratuita. O cadastro para acesso a esse benefício será feito na escola atual, em data ainda a ser divulgada.

Secretária afirma que Estado garantiu professores e estrutura

A secretária municipal afirma que essa mudança vinha sendo articulada com o Governo do Estado desde a metade do ano. O trabalho de transferência e de definição dos locais levou em consideração as instituições estaduais que dispõem de espaço para essas turmas e que ofertem Ensino Médio, além da localização. A decisão, segundo Marta, teve também articulação com o Ministério Público (MP).

— Nós demoramos um pouco para comunicar à comunidade porque estávamos esperando a organização do Estado. Assim que chegou, nós já comunicamos os diretores e organizamos várias reuniões com pais e com professores. A semana toda está programada para eu conversar com os pais diretamente na escola onde esses alunos estão matriculados — pontua.

A secretária afirma que o descontentamento era esperado em função da mudança, mas que não há perspectiva de que a decisão seja revertida:

— Está tudo alinhado para receber esses alunos da melhor forma possível. Nós já estávamos esperando esse descontentamento, mas temos todas as respostas.

A titular da pasta explica que, a longo prazo, a ideia é que o processo continue em outras escolas.

— Como nós queremos acolher a todos, desde o pré-escolar até o nono ano nas nossas escolas, a gente teve de tomar essa decisão. Até porque seriam 75 turmas a ser remanejadas, mas nós estamos remanejando o mínimo do mínimo, são só 15 escolas. Na sequência dos anos, em 2027 e 2028, a gente vai continuar — afirma.

Para que esse processo ocorra, Marta afirma que, junto do prefeito Adiló Didomenico, esteve em reunião com a secretária estadual de educação, Raquel Teixeira, que garantiu que Caxias terá professores e monitores para atender a demanda.