Pais, estudantes e professores protestam contra encerramento dos 9º anos em escolas municipais de Caxias do Sul a partir de 2026 

Pais, estudantes e professores se reuniram em frente à secretaria Municipal da Educação (Smed) na manhã desta segunda-feira (20) para protestar contra a medida de encerramento dos 9º anos do ensino fundamental em 15 escolas municipais a partir de 2026. A ação foi anunciada na sexta-feira (17), pela prefeitura.
No total, 928 estudantes do 8º ano serão transferidos para oito escolas estaduais, que já contam com Ensino Médio, para finalizarem o 9º ano.
O protesto reuniu dezenas em frente à Smed, na Rua Borges de Medeiros. Elas pediam o adiamento da medida de encerramento dos 9º anos, além de diálogo e transparência com a comunidade escolar. Os manifestantes foram recebidos pela secretária Marta Fattori no auditório da secretaria e entregaram a ela um documento com demandas da comunidade escolar.
Entre os apontamentos, pais questionaram a segurança no transporte dos filhos para as novas escolas, que são mais distantes de suas casas, a solicitaram a garantia de monitores para alunos com deficiência e para professores, além de merenda escolar.
A presidente do Conselho de Pais e Mestres (CMP) da Escola Municipal Armindo Mário Turra, no bairro Parada Cristal, Jennifer Ingrid Poleto, participou da reunião em busca de mais diálogo entre a Smed e a comunidade escolar.
— A nossa turma do oitavo ano está bem entristecida porque não vão poder fazer sua formatura na escola que estão desde o primeiro ano. A gente espera reverter essa situação. Não foi feita uma fala com a comunidade, ninguém foi na comunidade pra ver o que a gente pensa ou deixa de pensar — reclama.
Quem também participou da reunião foi Cristian Bandeira, representante do CPM da escola Cidade Nova. Para ele, a incerteza sobre a segurança no transporte dos adolescentes e a garantia de monitores para os estudantes com deficiência são as maiores preocupações.
— A gente foi pego de surpresa com essa decisão. A gente sente que foi imposto uma decisão goela abaixo, não tivemos escolha. As crianças estão sendo arrancadas de uma escola e jogadas em outra sem opção. A gente sabe o quanto está complicado hoje a questão da segurança, nos preocupamos também com o deslocamento desses adolescentes. Quem vai garantir essa segurança? — questiona Bandeira.
Ainda na sexta-feira, a prefeitura garantiu que todos os estudantes de 9° ano que residirem a mais de dois quilômetros de distância da nova escola terão direito a passagem gratuita. O cadastro para acesso a esse benefício será feito na escola atual, em data ainda a ser divulgada.
Secretária afirma que Estado garantiu professores e estrutura
A secretária municipal afirma que essa mudança vinha sendo articulada com o Governo do Estado desde a metade do ano. O trabalho de transferência e de definição dos locais levou em consideração as instituições estaduais que dispõem de espaço para essas turmas e que ofertem Ensino Médio, além da localização. A decisão, segundo Marta, teve também articulação com o Ministério Público (MP).
— Nós demoramos um pouco para comunicar à comunidade porque estávamos esperando a organização do Estado. Assim que chegou, nós já comunicamos os diretores e organizamos várias reuniões com pais e com professores. A semana toda está programada para eu conversar com os pais diretamente na escola onde esses alunos estão matriculados — pontua.
A secretária afirma que o descontentamento era esperado em função da mudança, mas que não há perspectiva de que a decisão seja revertida:
— Está tudo alinhado para receber esses alunos da melhor forma possível. Nós já estávamos esperando esse descontentamento, mas temos todas as respostas.
A titular da pasta explica que, a longo prazo, a ideia é que o processo continue em outras escolas.
— Como nós queremos acolher a todos, desde o pré-escolar até o nono ano nas nossas escolas, a gente teve de tomar essa decisão. Até porque seriam 75 turmas a ser remanejadas, mas nós estamos remanejando o mínimo do mínimo, são só 15 escolas. Na sequência dos anos, em 2027 e 2028, a gente vai continuar — afirma.
Para que esse processo ocorra, Marta afirma que, junto do prefeito Adiló Didomenico, esteve em reunião com a secretária estadual de educação, Raquel Teixeira, que garantiu que Caxias terá professores e monitores para atender a demanda.
— Ficou muito bem acordado que, no caso de professores, serão nomeados novos para atender essas turmas. O Estado me garantiu professores e cuidadores para alunos especiais. Nós garantimos o transporte desses alunos — adianta.