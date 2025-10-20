Geral

Educação
Notícia

Pais, estudantes e professores protestam contra encerramento dos 9º anos em escolas municipais de Caxias do Sul a partir de 2026 

Dezenas de manifestantes se reuniram em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação na manhã desta segunda-feira

Gabriela Alves

